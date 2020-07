SEGÚN RENK: “HAY 7 LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL 107 RECIBIENDO LLAMADAS EN PARALELO LAS 24 HORAS DEL DÍA”

Renk comentó además que “a partir del momento que se declararon los positivos tuvimos por día alrededor de 300 llamadas”, al tiempo que dijo sobre el funcionamiento de la línea que “a quienes llaman se les hace un cuestionario a través de un sistema informático. Posteriormente se envía a un médico regulador quien es el encargado de hacer el triage y decidir si es necesario realizar un hisopado o no”.

Asimismo, indicó que “el fin de semana hubo unos 600 llamados sin tener en cuenta el viernes, es decir que entre los tres días se recibieron alrededor de 900 llamados”.

Por otra parte, el profesional explicó que “el servicio del 107 funciona las 24 horas. Los hisopados se realizan durante el día en una franja horaria entre las 08:00hs y las 18:00hs, porque las muestras deben ser enviadas a Ushuaia para ser procesadas y al día siguiente tener el resultado”.

También señaló cuáles son los criterios a tener en cuenta para comunicarse, En este sentido subrayó que “el primer punto es presentar temperatura mayor a 37.5°, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria. Hoy no se considera como antes que hayan viajado en los últimos 14 días, es decir, cualquier persona que presente este tipo de síntomas debe llamar al 107”.

“Todo paciente que presente pérdida del gusto o del olfato de manera súbita, aunque no presente otro síntoma también se considera caso sospechoso”, añadió y resaltó que “otra cosa a tener en cuenta es si la persona tuvo contacto estrecho con algún caso positivo y que presente al menos uno de los síntomas que mencioné anteriormente”.

Finalmente, sostuvo que “a raíz de la gran demanda, solicitamos a quienes se han comunicado paciencia porque en el transcurso de las horas los equipos los van estar llamando. No hace falta que vuelvan a llamar al 107 porque ya están en el sistema”.