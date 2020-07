MODERADAMENTE PESIMISTA por C. Martin Torres Julio 2020

En el video mencionado, que se difundiera por cadena provincial, sostuve- y aún sostengo -que: El compromiso preelectoral de Alberto Fernández y Gustavo Melella proponiendo la denuncia y derogación de los Tratados firmados entre Argentina y Gran Bretaña durante el Gobierno del Presidente Menem, representan el trazado de una política internacional revolucionaria por parte de la Nación.

En el curso de estos meses transcurridos desde entonces, he sostenido públicamente la necesidad de un encuentro político de la dirigencia fueguina de primer nivel, en pos de lograr la fuerza necesaria para la realización de nuestros objetivos provinciales, de la que carecemos si no por nuestra escasa representación en el Poder Central. Fue en ese sentido que, en función de mi convicción respecto de la trascendencia del Compromiso de los Ejecutivos- ahora ya electos y en ejercicio del poder -respeto de las relaciones con el Reino Unido y la opinión vertida sobre la necesidad de la unidad fueguina en los grandes temas(por lo menos) puse a disposición del Gobierno mi experiencia y voluntad para participar en dicha política nacional, en forma exclusiva y sin ningún otro interés.

Así las cosas, los acontecimientos siguieron su curso y hoy nos dicen de la reciente media sanción de la Ley que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el Senado que, asigna a los Gobernadores de la Provincia excluyentemente, representarnos y hablar por los fueguinos ante el Poder Central, cosa institucionalmente lógica. Desde ya, deseamos la mejor suerte a la Provincia y a su representante en dicha trascendental tarea, que debe servir de encuentro y unidad para todos nosotros y a la vez, para galvanizar la efectiva unidad nacional.

Dicho ésto, vuelvo a sumarme al apoyo a aquella propuesta y compromiso preelectoral por reformular de raíz nuestras relaciones con los ingleses. La denuncia y derogación de los Tratados es el Plan Estratégico Argentino, que le puede dar sentido a la queja y protesta que una y mil veces realizamos, por cada una de las tácticas británicas con las que nos roban o distraen. Pero, los ingleses están en Buenos Aires desde 1806, en Malvinas, solo hay Kelpers!

Y ahora en la misma dirección y no menos preocupación digo también que, desde aquel anuncio en Rosario en 2019 no he vuelto a escuchar ninguna referencia a éste tema. Si bien la Pandemia nos ha consumido políticamente y peligrosamente se ha transformado en un tema casi excluyente de Estado, no hay razones para no avanzar en explicar; difundir y realizar otras tantas acciones tendientes al logro de éste alto objetivo.

Sin bandera no hay lucha! Por lo tanto debemos velar porque se mantenga en alto!

Tan importante es que, en su conquista, nos va la posibilidad de un futuro cierto para los fueguinos en nuestro honor y necesidades materiales como parte de Argentina. Por lo tanto debe ser prioritaria para nosotros. No puede salir del centro de la atención y la acción política institucional y de la militancia social. En su medida y armoniosamente con las otras Áreas de la preocupación pública pero, ésta es esencial ya que nadie se podrá realizar en un país postrado por la dependencia del Neocolonialismo. Los fueguinos necesitamos una causa digna que diluya la mediocridad política, nos una más allá de toda bandería y convoque a todos a una lucha que nos aleje del moderado pesimismo que nos invade.