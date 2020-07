Martin Pérez:” Le solicité al gobernador controles más estrictos en las reuniones sociales”.

Pérez señaló que “hoy nosotros tenemos que priorizar la circulación del virus en nuestra ciudad que la prioridad número, uno. Si los controles se tienen que hacer lo más estrictos posible para evitar las reuniones sociales, tienen que ser lo más estrictos posible, que lo que le he pedido al gobernador, que se hagan los controles de manera estricta, porque las reuniones sociales ya están prohibidas, lo anunció el gobernador, hace dos semanas que lo anuncio el gobernador, la decisión ya se tomó.

Hay mucha gente responsable en nuestra ciudad, diría que la mayoría, pero hay otro puñado de vecinos que lamentablemente no lo son, por desconocimiento, por imprudencia, por lo que sea, por la decisión que quieran tomar. Ese grupo de vecino que no actúa con responsabilidad puede llegar a complejizar esta situación y a nosotros también nos alarma porque vivimos en esta ciudad y somos riograndenses del aumento de caso. Ahora hay una realidad y quiero transmitir tranquilidad, porque uno no toma decisiones en lo que pasa en el día a día, venimos viviendo una realidad, hablando con el gobierno nacional, haciendo un seguimiento de la situación, también es cierto que ha habido un incremento de casos en la ciudad porque se está hisopando a todos los contactos estrechos familiares de los vecinos que han dado positivo y hace que la cantidad de casos aumente, nosotros lo que queremos tratar de lograr con esta medida y el gobernador lo entiende de la misma manera es tratar de disminuir esa circulación que es innecesaria en nuestra ciudad para que no se dispare la cantidad de casos positivos en la ciudad de Rio Grande y el control tiene que hacerlo la policía y la policía depende del gobierno de la provincia”.

Por último, el intendente sostuvo que le han pedido que ponga una barricada y corte la ruta 3, pero eso no se puede hacer porque es un delito, entonces estamos tratando de hacer todo lo que responsablemente nos corresponde por eso queremos llevar tranquilidad a la gente porque se está trabajando en conjunto, el sistema sanitario municipal está al servicio de la provincia, ninguna decisión que se tome va a ser aislada o agarrada de los pelos, lo que le pedimos a los vecinos es que por favor seamos respetuosos todos y no quiero decir que no lo sean, pero este relajamiento nos ha llevado a la proliferación de contagios, entonces ahora tenemos que reducir eso al mínimo, para no volver a una fase de aislamiento total como ya vivimos porque eso después tiene sus consecuencias desde el punto de vista económico, por eso insisto en este contexto lo que necesitamos es intensificar los controles, la circulación, evitar que la gente salga de sus casas si no lo necesita y menos aún hacer reuniones sociales”, finalizó

