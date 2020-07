LUCAS CORRADI: “NECESITAMOS CLARIDAD Y RIGUROSIDAD EN LOS CONTROLES PARA SEGUIR EN ESTA SENDA”

Mart 14/07/2020.- La reciente información sobre la detección de casos positivos en la provincia “pone de manifiesto la necesidad de que exista la máxima claridad, seriedad y rigor en los controles y en la información, para no perder todo lo logrado con tanto esfuerzo. Pero además, como sociedad, no tenemos que bajar la guardia, porque el virus aún está circulando”, señaló Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para atravesar esta pandemia, con consecuencias cotidianas difíciles para muchas personas. La pandemia aún no terminó, porque estamos saliendo de la cuarentena “con” el virus, e incluso se continúa estudiando su circulación y se llevan adelante investigaciones en todos los países. Por eso, lo fundamental es que haya claridad en los controles que se realizan desde el COE y continuar con las medidas de cuidado personal, que cada uno cuide a sus familiares y amigos y que cuiden al otro”, sostuvo el profesional de la Salud del ámbito municipal.

Sobre los casos que se presentaron en el buque pesquero, Corradi señaló que “más allá del circuito epidemiológico y la situación de la tripulación, que seguramente se está estudiando, lo fundamental es que haya claridad en la información, que los controles que se realicen de forma exhaustiva, y que se garantice el aislamiento y el cumplimiento estricto de la cuarentena. La ilusión de vivir encerrados, es justamente eso, una ilusión, porque hay intercambios, la gente necesita desplazarse, así como los productos que vienen del norte. Pero lo que es fundamental es que se apliquen los controles con mucho rigor, se informe con claridad a la ciudadanía y que cada vecino y vecina sea muy estricto en el cumplimiento de las normas sanitarias: use mascarilla, mantenga distancia, se lave las manos con frecuencia”.

El funcionario municipal recordó que “Ushuaia fue una de las ciudades más castigadas, y por la enorme responsabilidad que asumieron los vecinos, logramos salir de esa situación. Por eso también debemos ser claros y estrictos en los controles y efectuar la mayor cantidad posible de análisis, para no perder todo lo logrado en este tiempo y poder continuar por esta senda de apertura como ocurre a nivel mundial, “con” el virus, hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo”.