“LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD NOS NECESITA TRABAJANDO A TODAS Y TODOS EN LA MISMA SINTONÍA”

Al respecto, Andrade indicó que “cuando comenzamos a trabajar en la gestión teníamos datos parcializados que trabajaban la temática desde distintas áreas. A partir de ahí a través del Observatorio de Desarrollo Humano comenzamos a trabajar en forma coordinada. Se trata de un instrumento que tiene que ver con el recorrido de cada persona, tratando de que no sea solo una mirada parcial sino que incluya la historia de esa persona”.

A partir del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 que anunció el Gobierno Nacional “se incluyó la necesidad de avanzar en un Registro Nacional de Casos de Violencias por Motivos de Géneros y es por eso que tuvimos una primera reunión con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD) donde comenzamos a pensar esta recolección de datos de manera unificada. De modo tal que esta información pueda ser entendida acá o en cualquier punto del país”.

En ese sentido, agregó que “esto es importante porque se acerca más a la realidad vivimos en todo el país y además hace un puntapié fundamental sobre el tema de diversidad. Hoy no se tiene un dato certero sobre la situación en la que se encuentran los colectivos LGBTIQ y a partir ahora se los va a integrar en la confección de la base de datos para conocer cuál es la situación real o acercarnos lo mejor posible. Lo que implica revisar cómo vamos a direccionar el recurso presupuestario y el recurso humano, porque al tener una información parcial por ahí no estemos haciendo un puntapié específico en algunas acciones que tienen que ver con las demandas de este sector”.

Respecto al abordaje de la información del registro, la funcionaria explicó que “lo que tiene que ver con las violencias son unificadas a nivel nacional. Las reuniones con las provincias surgen justamente porque la realidad de cada jurisdicción tiene sus particularidades”.

En ese sentido resaltó que “lo bueno es que está habiendo un trabajo conjunto entre el MMGyD, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría Nacional de Familias porque también entendimos que dentro de una situación de violencias por motivos de géneros, hay niños, niñas y adolescentes que son espectadores y/o receptores de estas violencias”.

“Hoy se está trabajando de forma articulada todo lo que tiene que ver con la SeNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), líneas de acción, asesoramiento y orientación, sumadas a las líneas de comunicación nacional. Es una mirada integral que se había perdido durante el último gobierno, que hoy estamos recuperando y consiste básicamente en mirar a la familia de una manera completa, integral y no mirar un hecho específico parcializado” detalló.

Y explicó que cuando comenzó el proceso de la pandemia “lo que hicimos fue establecer números de teléfonos específicos ampliando la atención del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a las 24 hs, donde hacemos asesoramiento y contención, sumado al trabajo coordinado con la línea nacional 144”.

Al finalizar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que “a nivel provincial en Ushuaia hace poco se inauguró otra comisaría de género y venimos trabajando muy bien con estas áreas que son la primera línea de recepción de las demandas específicas. Como así también estamos trabajando de forma muy coordinada con los equipos técnicos de los municipios. Entendemos que problemáticas de estas características son de corte transversal y en esto nos tiene que tener a todos y todas trabajando en la misma sintonía”.