LA SECRETARÍA DE COMERCIO PROVINCIAL CLAUSURÓ UN CENTRO DEPORTIVO EN USHUAIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

Con respecto a esto, Chaparro manifestó que “no respetaban el protocolo dispuesto sobre todo en lo que respecta a la distancia social obligatoria”.

En este sentido, el funcionario relató que “anoche, en inspecciones programadas y sorpresivas, visitamos varios centros deportivos” y agregó: “cuando llegamos a Campolter pudimos constatar que estaban jugando al fútbol femenino, es decir que no respetaban el protocolo dispuesto para este tipo de actividades donde se prohíbe el contacto físico”.

Asimismo, aclaró que “está el protocolo de estas actividades, el cual establece un límite de personas por metros cuadrados. No está mal que cumpliendo con esos metros cuadrados pudieran realizar una práctica sin contacto físico, lo que no está permitido son los juegos que impliquen un contacto físico directo”.

“La comprobación de ese hecho y la cantidad de gente -continuó-, determinó que los inspectores de la Secretaría concluyeran con la clausura preventiva del centro deportivo, por ponerse en riesgo la salud pública y, en particular, de los consumidores y usuarios”.

Además, remarcó que “la Secretaría de Comercio va a continuar con los controles, tanto en los centros deportivos como en todos los rubros que tiene el comercio” y finalmente recalcó que “no solo son importantes los controles del Estado, sino que, además, tiene un componente importante la responsabilidad individual y personal para el cuidado de la salud de todos. El Estado también tiene que cumplir su rol, de hecho lo cumple y se toman las medidas que corresponden a cada caso”.