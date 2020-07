Hay dos casos sospechosos en la Defensoría de los Tribunales del ex campamento YPF

Juev 16/07/2020.- Son unas 20 personas las que debieron retirarse esta mañana de los Tribunales del ex campamento YPF, debido a que hay dos empleados que, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Salud, son casos sospechosos. Debido a esta situación, se determinó que todas las personas que allí se desempeñan, se retire a sus domicilios, hasta tanto estén los resultados de los hisopados. (Ampliaremos)

Es llamativo que de no tener ni un solo caso en 4 meses, hayan comenzado a aparecer ahora y en cantidades que realmente preocupan al resto de la sociedad. A esto hay que sumar un bebe derivado a Buenos Aires que dio positivo, un empleado de la estación de servicio YPF de circunvalación que provoco el aislamiento de otra de decena de personas que son pacientes de riesgo, un caso en una cancha de tenis, dos personas denunciadas por romper la cuarentena, dos sospechosos en Ushuaia de los cuales aun no se conoce el resultado y mas de 1000 descartados.

Todo hace suponer que se han relajado mucho los controles, aun no no se sabe tampoco como se contagiaron los 57 tripulantes del buque pesquero que cumplen cuarentena dentro del mismo, todo esto genera incertidumbre y preocupación toda vez que pareciera que no se están cumpliendo los protocolos por parte de la gente que ebria ser mas responsable. Es común ver gente sin tapabocas, sin cumplir con la distancia requerida por ejemplo en supermercados o comercios de otros rubros.

tampoco la gente ve con buenos ojos la apertura del turismo y la llegada de mas gente a la provincia que evidentemente no cumple con la cuarentena obligatoria de 14 días y son un peligro de contagio permanente.

Por ultimo los controles de la gente que ingresa por tierra, de los que hasta ahora no se conocen resultados y se ha visto en la ciudad vehículos con patente de Chile.

Noticia en desarrollo.