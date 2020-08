Gustavo Melella: “Le tuve que pedir a los propios que dejen de agredir por redes sociales porque es una vergüenza, convierten la red social en una red cloacal”

El Gobernador de la provincia puso de manifiesto su hartazgo y desagrado ante la actitud en las redes, de quienes consideró como propios, o los que me defienden (SIC) porque es una vergüenza que estén contestando en ves de trabajar.

Hay una guerrilla cibernetica, pero desde adentro hacia afuera, hay gente que expresa lo que siente, y se puede estar de acuerdo o no, pero que un funcionario se ponga a contestar es realmente pasarse de la raya, meterse con cuestiones personales, en vez de estar trabajando es realmente de muy mal gusto.

Uno no puede gobernar por las redes sociales, cuando eso pasa debe alejarse, las redes sociales deben ser para la construcción, para las relaciones personales.

El otro día publique una nota y la verdad es que hay gente que no tiene limite y hablo de los propios, las redes están llenas de política, militancia, muchos trolls ,todos sabemos, hay quienes pagan ara que se ataque a los oponentes y eso no le hace bien a nuestra ciudad, porque no se dice la verdad. El que tiene que ir a trabajar no hace esas cosas, no tiene tiempo para generar micro-clima en las redes y el que lo hace genuinamente no esta mal, pero últimamente se convirtió en una guerrilla cibernetica desde los propios los que dicen que defienden a Mlella y eso se nos vuelve en contra,

Aquí el gobernado hace referencia a una permanente aparición de funcionarios de su gobierno en las redes agrediendo a quienes no piensan igual, con términos como caranchos, gorilas, oligarcas, macristas y también ventilar situaciones personales como bien lo explicó el mandatario que realmente lo dejan muy mal parado, mas aun teniendo en cuenta el resultado obtenido hasta ahora por algunos de ellos.

Finalmente el gobernador dijo que les tuvo que pedir que “dejen de contestar, hagan algo, lean, escuchen música, hagan algo productivo porque así convierten a las redes sociales en redes cloacales y se agreden de forma personal, como van a publicar esas cosas, es denigrante, disparó, la verdad tenemos que levantar un poco la puntería, esto se lo decía a los nuestros, que dejen de usar la redes sociales para atacar al que es oponente o piensa distinto a mi.”A uno le dije el otro día, porque toda esa creatividad que tenes para joder a los demás no la aplicas para generar prevención en los demás”.

Fuente:radio fueguina.