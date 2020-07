GARCÍA: “ES IMPORTANTE TRANSFORMAR LA MATRIZ PRODUCTIVA”

Mierc 01/07/2020.- Así lo expresó el Secretario de Industria del Ministerio de Producción y Ambiente, al referirse a las negociaciones que se llevan adelante por la prórroga del sub-régimen industrial y alertó que “depender tan fuertemente del consumo masivo, cada vez que tenemos un escenario macroeconómico complicado, la industria se reciente mucho más que el resto de las actividades productivas, entonces el régimen claramente es la herramienta que conocemos y más nos ha ayudado hasta ahora, pero no es la única posible”.

El secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García, comentó sus expectativas sobre la negociación con Nación respecto a la prórroga del sub-régimen, y afirmó que se realiza “mediante un diálogo fluido y constante”.

“Hay equipos que vienen trabajando cuestiones de estructura productiva a nivel nacional, desde el área del Ministerio de Desarrollo Productivo Nación y en esos grupos de gente hay algunos que están específicamente analizando Tierra del Fuego para de esa manera poder pensar la estrategia de desarrollo, viendo cuáles son las herramientas más potentes para acompañar esa estrategia” informó el Secretario.

En el mismo sentido, García amplió sobre la necesidad de diversificar las actividades productivas, sobre esto expuso que “necesitamos tener actividades contra cíclicas, con otra estabilidad y que además no requieran necesariamente de estos niveles de subsidios, la famosa ampliación de la matriz productiva: si uno no pone herramientas, recursos e incentivos muy concretos, no va a suceder. Parte de esto podría desarrollarse dentro del sub-régimen, en sectores electrónicos de nicho, pero otra parte debería hacerse a partir de otros mecanismos”.

Continuando, el Secretario de Industria consideró que “la provincia posee recursos naturales y ambientales, además del perfil de mano de obra, que condicionan el tipo de desarrollo y la matriz productiva deseable”.

“Hay sectores productivos que nosotros estamos identificando con un gran potencial en la provincia, como el sector del software, el turismo con potenciales que hoy no están desarrollados, todo el sector logístico, producción de alimentos en general, en todos los casos con una impronta muy marcada en proteger los recursos naturales. Para eso la clave pasa por combinar desarrollo tecnológico, capacidades locales y recursos naturales que son muy valiosos, sin ser considerados desde un punto de vista extractivista, sino más con una mirada de desarrollo sostenible” explicó.

Por otra parte manifestó que “sería interesante poder avanzar en ver cómo con la Aduana podemos facilitar la salida de mercaderías para pequeños productores, que no tengan que afrontar los mismos costos que hoy está afrontando la industria en general”.

“En el desarrollo de las empresas hay varias fases, consolidarse en el mercado local suele ser el primer paso, pero a su vez este es relativamente chico y para algunos sectores es importante proyectarse desde el origen del emprendimiento hacia el mercado nacional o a veces internacional, en ese sentido la posibilidad de salir con productos producidos en la provincia hacia el resto del país tiene algunos escoyos, los primeros administrativos que requieren cumplimientos, después conlleva aprendizajes de parte la empresa sobre los procedimientos que le permitan acceder a los beneficios promocionales” detalló el Secretario.

Sumado a esto el funcionario recordó que hoy “la situación de las PyMES es muy delicada a raíz de la crisis sanitaria, los instrumentos que la provincia está aplicando de financiamiento y de asistencia por medio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y PyME, están teniendo muchísima demanda. Está claro cuál es la situación y que la provincia está aportando todo lo que tiene al alcance de sus posibilidades para abordar esa problemática para que todo se vaya normalizando”.