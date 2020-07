FUERTE OPERATIVO PARA DESCONGELAR CAÑERÍAS Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE PLUVIALES Y DRENAJE CLOACAL

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, continúa con la asistencia a los hogares de la ciudad, ante el congelamiento de las instalaciones de agua de los vecinos y vecinas, producto de las temperaturas extremas que se vivieron los últimos días.

Además, a las labores de descongelamiento de cañerías domiciliarias, se sumó la intervención en sumideros y redes pluviales, para que el agua de deshielo drene normalmente y evitar que se obstruyan, trabajo que se requiere a razón del descenso de la temperatura.

Al respecto, Silvina Mónaco, responsable de la cartera, explicó que “ha sido una semana muy complicada, hasta el miércoles con temperaturas extremadamente bajas, por lo cual el fuerte de las demandas ha sido el congelamiento de cañerías domiciliarias y los problemas de presión, que se dan a raíz del aumento del consumo que estamos teniendo en todos los barrios y sobre todo en Margen Sur”.

“En este momento ‘El Tropezón’ está produciendo más de 1700 metros cúbicos hora de agua, que se envía a caño lleno a todas las cisternas de la ciudad, es decir que la presión y el caudal están al tope de su capacidad. Cabe resaltar que la producción en verano es de 1300 metros cúbicos, lo que marca un incremento considerable en los niveles de producción”, expresó Mónaco y añadió que “estamos teniendo muy buena producción de agua, el tema es que el consumo sigue siendo importante, por lo cual las cisternas no logran llenarse”.

“Por ejemplo, a Margen Sur estamos enviando la capacidad que tiene el acueducto desde ‘El Tropezón’ a la zona de la Margen Sur, pero producto del alto consumo, no estamos logrando superar el nivel de 2 metros de agua dentro de la cisterna, lo que se necesita para mejorar la presión”, continuó.

Respecto al trabajo de descongelamiento de cañerías, la funcionaria comentó que “ha subido un poco la temperatura y estamos en todo un proceso de descongelamiento, por lo cual algunas instalaciones han vuelto a la normalidad solas y otras hay que seguir asistiéndolas, porque quizá en el afán de descongelar las cañerías se han presentado roturas”, estas situaciones se suman a que “los medidores están puestos sobre la superficie, lo que ha provocado que se congelen y ha traído problemas muy serios, además de los problemas de instalaciones internas que se han asistido, que representan el 90% de los pedidos”.

“Ahora empezamos con problemas de deshielo, al trabajo de instalaciones congeladas se les suma desobstrucción de cloacas, sumideros tapados, calles que deben ser intervenidas por Servicios Públicos”, manifestó.

“Seguimos asistiendo a la gente que tiene aún problemas con sus cañerías, asistiendo los servicios que han quedado con roturas, ahora se sumó todo lo que es pluviales y cloacas, así es como venimos con Servicios Públicos, con Obras Sanitarias y también con la Secretaría de Gestión Ciudadana, asistiendo a la gente que hoy está sin agua con camiones aguateros y demás”.

“Hoy tenemos problemas de infraestructura que no han sido tratadas oportunamente, estamos trabajando a pleno con todos los recursos disponibles puestos en las calles”, especificó Mónaco y concluyó que “Servicios Públicos, Obras Sanitarias y Gestión Ciudadana llevan adelante un trabajo conjunto y constante para asistir a cada vecino y vecina, hay muchísimas demandas y no son trabajos que se hagan rápido, hay mucho trabajo de maquinaria y horas hombre, pedimos a los vecinos que tengan paciencia, que sepan que se está respondiendo a las demandas y se trabaja para hacerles llegar una solución”.