FORJA: “NO CREEMOS QUE TENGA QUE SER EL PODER JUDICIAL EL QUE TENGA QUE RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE LOS EJECUTIVOS”

Además, manifestó que “no creemos que tenga que ser el Poder Judicial el que tenga que resolver el conflicto entre los ejecutivos” y que la demora en el giro de fondos de la coparticipación existe hace tiempo.

Con relación a esto, Greve opinó que “yo veo que esto tiene un tinte político, porque el tiempo cero de impacto en la coparticipación es imposible”, al tiempo que agregó: “reclaman que se cumpla un acuerdo que se firmó en el 2009, que es un acuerdo que se firmó con una coyuntura en algún momento determinado, con lo cual hoy la provincia está trabajando, uno tiene conocimiento de que se llegó a un acuerdo, incluso con los municipios, de que en estos días se iban a transferir los montos que se iban a transferir por coparticipación y se le dio previsibilidad como nunca a las municipalidades”.

“El retraso, más allá que la discusión sea eterna, que nosotros digamos que hay 20 días y que ellos planteen que son más cantidad de días, que el monto es uno u otro, existe por el tiempo que lleva el proceso a los fines de la administración”, sostuvo, y agregó que “por eso veo que, en el marco de lo que estamos pasando los fueguinos y los argentinos, ir a la Justicia por algo que hay que resolver en la política no es atinado”.

En este sentido, además, recordó que “los ejecutivos no lo hicieron en el pasado, no veo por qué hoy tiene que ser el camino la Justicia, cuando la provincia en un momento tuvo seis meses sin acción porque no hubo trabajadores en la Casa de Gobierno, imagínese el atraso que hubo en ese momento y no se judicializó”.

“Nos llama la atención que así sea y, por supuesto no lo compartimos, no creemos que tenga que ser el Poder Judicial el que tenga que resolver el conflicto entre los ejecutivos”, expresó el funcionario.

Además, explicó que “el tiempo de cero del traspaso de los fondos es imposible”, y contó que “el Ministro de Finanzas Públicas se reunió en enero con los Municipios y mantienen comunicación telefónica permanente, y se está cumpliendo con todo lo acordado en su momento”.

“En estos seis meses, solamente la Municipalidad de Río Grande recibió 1800 millones y la de Ushuaia 1700 millones aproximadamente”, informó. En esta línea, remarcó que “si está la premura y el ahogo financiero que tendrían los municipios, no podrían pagar los sueldos, los aguinaldos, la verdad es que hay que ser serios en el reclamo, cuando en realidad llegamos a una situación acuciante en el pasado. Acuciante es la situación de la pandemia que no te permite trabajar en el Estado en forma correcta y poder avanzar en los trámites y los tiempos administrativos”.

“Los fondos de los municipios son de los municipios y son girados en la medida en que van entrando a la provincia”, aseveró y subrayó que “el retraso existió desde siempre, más tiempo o menos tiempo, en la gestión anterior estuvimos seis meses de retraso sin recibir coparticipación de la Municipalidad”.

Finalmente, opinó que “entendemos que no es así y que lo hagan a través de la Justicia, si no se hizo en el pasado por qué ahora; mi opinión es que es una cuestión política”.