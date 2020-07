EL MUNICIPIO SE PREPARA PARA UNA NUEVA OLA DE FRÍO EXTREMO ESTA SEMANA

En virtud de las bajas temperaturas, y la tercera ola de frío polar anunciada para esta semana por parte del Servicio Meteorológico, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, continúa con una ardua labor para garantizar las condiciones de transitabilidad en la ciudad y la provisión de agua potable en los hogares de los vecinos.Así lo refirió el subsecretario de la mencionada cartera, José Silva, quien explicó que “el Intendente nos ha solicitado que sigamos trabajando en el despeje del hielo de las calles, y en asistir en todo lo necesario a los vecinos que tienen sus cañerías congeladas. En este sentido, y anticipándonos a nuevas temperaturas extremas anunciadas para estos días, hemos continuado aún durante todo este fin de semana largo con estas labores en distintos puntos de la ciudad para mejorar la transitabilidad”, indicó Silva.En relación a los vecinos con cañerías congeladas, agregó que “fuimos a las viviendas donde los vecinos nos indicaban que no tenían agua, y se chequeó que no era un problema de la red, sino de los medidores de agua, que están colocados en las veredas a sólo 30 cm. de profundidad. Se les explicó a los vecinos que no era un problema de la red, sino de estos medidores que fueron debidamente retirados para evitar futuros inconvenientes. También se ayudó en varios hogares donde se habían roto caños y presentaban pérdidas”, detalló el funcionario.Por otro lado, señaló que “desde la Dirección de Transporte se estuvo trabajando con maquinaria vial en el despeje de las calles, y arrojando sal en las arterias neurálgicas para garantizar la transitabilidad en la ciudad, en tanto que las cuadrillas de trabajadores municipales continúan con la limpieza las lomas de burro, donde se acumula hielo”.El Subsecretario indicó que, “hemos recibido un alerta en las últimas horas, sobre una nueva ola de frío polar, por lo que nos estamos anticipando en la limpieza de las arterias, y preparando los equipos para reforzar estos trabajos en la ciudad. Pedimos a los vecinos que tomen los recaudos necesarios, que tienen que ver con el aislamiento de sus cañerías con elementos apropiados, la limpieza de las veredas, ya que también se esperan nevadas”.Finalmente, desde la subsecretaría adelantaron que las labores se llevarán adelante con servidores públicos municipales y abarcan el despeje de nieve en calles principales, lomas de burro, recorridos del colectivo, ingresos a barrios, zona de Parque Industrial, veredas, bicisendas y espacios públicos municipales. Para ello, se dispondrán de los equipamientos necesarios como retroexcavadoras, cargadoras, motoniveladoras y el camión salero.Además, la maquinaria se distribuirá en distintos sectores de la ciudad a fin de que cada barrio cuente con los equipos requeridos para la limpieza de nieve y, de esta manera, dar rápidas respuestas a las demandas de los vecinos y vecinas riograndenses.A continuación, se detalla el plan de acción y maquinaria afectada en las distintas zonas de la ciudad:• Barrios Los Cisnes – Vapor Amadeo – San Martín Norte – Policial – Altos de la Estancia: 1 retroexcavadora, 2 motoniveladoras y 1 cargadora.• Chacra II – Chacra IV – CGT – Barrancas: 2 retroexcavadoras y 1 motoniveladora.• Mutual – Buena Vista – Profesional – Camioneros: 1 retroexcavadora.• Chacra XIII – Chacra XI – Chacra IX: 1 retroexcavadora y 1 motoniveladora.• Aeropuerto – San Martín (zona la Trucha) – Parque Industrial – Intevu – Danés – Casco Viejo – Centro: 3 retroexcavadoras, 3 motoniveladoras, 2 cargadoras, 2 minicargadoras y 4 camiones.