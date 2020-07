EL MUNICIPIO REFUERZA LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

A través de la Dirección de Medicina, Seguridad e Higiene Laboral, el Municipio refuerza las recomendaciones de cuidados que han de tener los vecinos y vecinas, para evitar la propagación del virus COVID-19 y cuidarnos entre todos, ante la confirmación de nuevos casos positivos en la provincia.

La Dra. Eugenia Cóccaro, responsable del área, reiteró las medidas preventivas a tener en cuenta para evitar la propagación del virus, “en primer término, no olvidar de continuar con las normas de higiene ya instauradas, como es el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón, o la higiene con sanitizantes como el alcohol en gel o alcohol diluido, sobre todo cuando vamos a utilizar transporte público, ingresar a lugares comerciales o a nuestros trabajos”, y agregó que “también es importante recalcar la utilización obligatoria de cubre boca nariz, siempre que entramos a un comercio o que estamos en lugares donde tengamos que compartir con otras personas, como dependencias estatales, bancos, clínicas, consultorios médicos, transporte, y otros. Además, no debemos olvidar de que siempre hay que respetar el distanciamiento social requerido, que es de por lo menos 1 metro y medio de distancia”.

Asimismo, resaltó que “es importante que evitemos los saludos de besos y abrazos, evitar el compartir ciertos elementos como el mate, o algunos utensilios que puedan llegar a propagar el virus”, y enfatizó en que “debemos evitar si o si la aglomeración de personas en lugares cerrados, respetar las medidas emitidas desde los entes gubernamentales de cantidad de personas permitidas”.

“Es la única manera que tenemos de detener la propagación del virus, siendo responsables y cuidándonos entre todos”, subrayó.

“El virus continúa entre nosotros, y los cuidados deben seguir siendo extremadamente importantes en nuestra vida cotidiana, por ello apelamos a la responsabilidad de cada vecino y vecina de cumplir con las normativas vigentes, cuidarse a sí mismo y cuidar de los suyos”, concluyó.

Recordamos a las y los ciudadanos, que ante la presencia de síntomas compatibles con enfermedad COVID-19, como pueden ser fiebre de más de 37,5 grados, dolor de garganta fuerte, pérdida de olfato y gusto, tos seca que no cede, o bien dolor muscular intenso, deben comunicarse al 107, que es el número de referencia de emergencia COVID-19 en Tierra del Fuego.

Cabe resaltar, que es de extrema importancia que toda persona que ingrese a la provincia, proveniente de cualquier ciudad que tenga transmisión comunitaria, es preciso que cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a nivel nacional y provincial. Se apela a la responsabilidad ciudadana en cuanto a estas medidas de cuarentena obligatoria, de 14 días mínimo, por par