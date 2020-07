EL MUNICIPIO PRESENTA EL NUEVO PLAN DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS FISCALES

El Municipio de Río Grande dio a conocer el “Plan de Regularización de Tierras”, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023. Además, se brindará asesoramiento al vecino para que, a la hora de comprar un terreno privado, conozca si el mismo está en condiciones de ser transferido. Esto se da gracias al trabajo mancomunado entre la Dirección de Catastro y la Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos.

Al respecto, la directora de Tierras Municipales, Verónica Moreno, comentó que “uno de los ejes fundamentales de la gestión del intendente Martín Perez busca regularizar la mayor cantidad de tierras municipales y, mediante un trabajo en conjunto con los concejales, se aprobó la prórroga de la Ordenanza N° 3281”.

La misma tiene como objetivo regularizar el dominio o propiedad de predios destinados a viviendas en el Casco Viejo de la Ciudad. Esta Ordenanza había perdido vigencia el 31 de diciembre del año pasado y, con su reciente aprobación, se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2023.

Moreno explicó que, para acceder a la Ordenanza, son requisitos fundamentales contar con contrato de adjudicación o reconocimiento de ocupación por parte del ex Territorio Nacional, Provincia o Municipio o, en su defecto, ser integrante del grupo familiar conviviente del adjudicatario u ocupante reconocido, o haber adquirido de este las mejoras con anterioridad a la sanción de la ordenanza 2556/08 (agosto de 2008), acreditando dichas circunstancias y una ocupación mayor a 10 años comprobables.

En caso de no poseer la documentación respaldatoria mencionada anteriormente, se puede acceder a un permiso de ocupación por el término de 10 años y abonando un canon de uso, vencido el cual las personas podrán regularizar su situación si se cumpliere con las condiciones previstas en las Ordenanzas que se encuentren vigentes.

La Directora mencionó que “este plan habilita a más de un centenar de vecinos y vecinas del Casco Viejo de la Ciudad a comenzar con el pago del valor de la tierra y sus impuestos, avanzando hacia una titularización a su favor, una vez cumplidas sus obligaciones”.

Por otra parte, Moreno adelantó que, próximamente, se anunciará la creación de una oficina de orientación y acompañamiento al vecino para la compra de terrenos a un privado. El mismo será brindado de modo virtual y presencial y a partir del trabajo conjunto entre las direcciones de: Tierras Municipales, Catastro y Planeamiento Urbano.

“Brindaremos información sobre la condición de los lotes en cuanto a su mensura, servicios, registro catastral, etc. La finalidad de la oficina es prevenir al vecino sobre posible compra – venta de terrenos que no se encuentren dentro del marco regulatorio vigente”, finalizó Moreno.