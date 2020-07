DEFENSA CIVIL RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO CAMINAR SOBRE EL HIELO DEL CAUCE DEL RÍO GRANDE

A raíz del intenso descenso de la temperatura que vivió la ciudad en los últimos días como consecuencia de la ola de frío polar, y el congelamiento de los espejos de agua, entre ellos la superficie del río Grande en la zona del puente ubicado en El Tropezón, el director del Defensa Civil del Municipio de Río Grande, Sebastián Águila, brindó una serie de recomendaciones para evitar posibles incidentes.

“El invierno inició hace unos pocos días y hemos registrado temperaturas muy por debajo de las habituales, lo que ha generado que los espejos de agua de la ciudad se congelen. Es posible que durante la estación vuelvan a repetirse fríos intensos que provoquen otra vez congelamiento en espejos de agua cercanos a la ciudad”, explicó el funcionario.

En este sentido, indicó que “queremos recordar a los vecinos y vecinas que está terminantemente prohibido ingresar a cualquier espejo de agua que no esté habilitado para prácticas recreativas, como caminar sobre el río Grande congelado u otro espejo de agua no apto. Advertimos que este tipo de acciones no deben realizarse bajo ningún punto de vista”. “Es un riesgo para la vida de quien lo haga”, sentenció.

Asimismo, agregó que “no hay manera de poder medir el espesor del hielo en esos espejos de agua, y representan un peligro para la persona que ingresa. El río corre muy fuerte por debajo del hielo, y si se rompe el hielo puede terminar en una tragedia. Las aguas del río son muy frías y al caer a ellas una persona puede sufrir un shock hipotérmico”.

Por otro lado, Águila explicó que la ciudad cuenta con espacios seguros para actividades recreativas, “el Municipio dispuso de un espacio recreativo para las familias. Tenemos la Laguna de los Patos, que es un lugar en donde hemos realizado la medición del espesor del hielo y se encuentra habilitado para disfrutar en familia. Está cerca, es seguro, y hasta por la tardes se puede

observar a personal de tránsito acompañando con la organización para que el vecino pueda ir tranquilo”.