CUBINO: “ERA UN ANHELO PODER LLEGAR A CUMPLIR CON LA PAUTA SALARIAL QUE ACORDAMOS EN EL INICIO DEL AÑO”

En este marco reconoció y felicitó la labor docente en esta coyuntura y remarcó que “hay un gran reconocimiento por parte de este Gobierno a la tarea docente que fue inmensa y que seguirá siéndolo, como así también al esfuerzo de las familias y de los y las estudiantes”.

“Tenemos mucha conciencia de lo que implica esto para la docencia, especialmente en este momento tan complejo y donde han puesto todo el esfuerzo durante estos meses” y agregó: “era un anhelo realmente poder llegar a cumplir con la pauta que acordamos en el inicio del año y estamos más que contentos. Esperamos que sea una buena noticia para el sector docente”.

Por otro lado, la Ministra explicó que “el pago del aumento será a partir del salario de julio que se percibirá los primeros días de agosto. Desde el Ministerio de Finanzas también se informó que unos días después se abonará la suma fija que se adeuda correspondiente a junio y que se establecerán mesas técnicas para acordar un mecanismo de devolución de la porción de aumento no otorgado correspondiente a los meses anteriores”.

Asimismo, aseveró que “seguiremos trabajando con el sector docente representado por Sutef en todo lo que implique los acuerdos que se vienen llevando adelante, los análisis de homologación y otros temas que son muy importantes. También el regreso en el momento que sea posible a la educación presencial cuando la situación epidemiológica, más adelante, lo permita”.

“Estamos llevando adelante una tarea muy fuerte, pero esto no hubiera sido posible si la docencia no hubiera puesto tan enorme colaboración”, siguió y agregó: “aun cuando en algunos casos no se ha tenido conectividad o acceso a los dispositivos necesarios se ha llegado a esos chicos y chicas. También se realizó un operativo alimentario muy importante en el cual hoy colaboran docentes, trabajadoras sociales y todo el equipo que tienen las escuelas y el Ministerio en sus áreas estructurales a quienes también felicitamos”, finalizó.