COVID-19: Juan Carlos Arcando propone volver a face 1.

En la ciudad de Río Grande, hoy no tenemos forma de saber la magnitud, potencialidad y la proporción en cantidad de incubación en que se está gestando el Virus Covid-19. Todo hace pensar que a la fecha en la ciudad hay “Libre Circulación del Virus”. Es por ello que, solicito humildemente y con todo respeto a quienes deban asesorar para la toma de decisiones, que lo lógico es volver a FASE 1, a fin después barajar y dar de vuelta.

Si toman ésta decisión, que no es fácil, y más desde el lugar que Ustedes ocupan, seguramente muchos la criticaran si es la adecuada o no, pero el tiempo dará la razón, porque al día de hoy no tenemos con que combatir al Covid-19, hay avances pero nada hace pensar que a corto plazo tendremos la vacuna que nos proteja. Hoy nos protege nuestra propia responsabilidad al cuidarnos, usando: Barbijo, lavándose las manos, usar alcohol en gel, etc., pero principalmente quedándonos en casa.

Les adjunto lo que publique en mis redes el día 25 de junio y 05 de julio del corriente año.