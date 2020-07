Conferencia de prensa del bloque de Forja- “Presuntas irregularidades en decreto que establece nuevo ítem salarial a personal de gabinete municipal”.

En estos documentos se puede apreciar que sobre un decreto de 2019 se aprobó un ítem por pago de titulo universitario a integrantes del gabinete municipal, pero con fecha de 2020, casualmente en esta conferencia no estuvo Raul Von Der Thusen porque se sentía mal, tampoco Susñar, llancapani, o Abregú, solo Hugo Martinez, cabe señalar que si esto se comprueba el Tribunal de Cuentas Municipal, deberá dar explicaciones porque al menos con las pruebas que aqui se muestran la situacion seria mas que grave.

Río Grande.- En la tarde de este miércoles en la sala de Comisiones del Concejo Deliberante, los concejales del bloque Forja-Todos Walter Campos, Miriam Mora, Diego Lassalle, y Javier Calisaya llevaron adelante una conferencia de prensa a través de la cual explicaron las presuntas irregularidades del decreto municipal 1427/2019 que establece un nuevo ítem salarial en “personal de gabinete” del Ejecutivo Municipal por “ítem de título universitario”.Al respecto la concejal Mora señaló que “el decreto municipal 1427/2019 con fecha de 27 de diciembre de 2019, el que salió publicado el 12 de junio de 2020 en el Boletín Oficial municipal, donde nos encontramos con algunas irregularidades, teniendo en cuenta que el decreto es de diciembre de 2019, pero se fundamenta en decretos que fueron publicados en el boletín oficial durante el 7 y 10 de febrero de 2020”.Remarcó que “el decreto lo que establece es abonarle el título universitario a la planta política, o sea al Gabinete, siendo que el mismo no puede percibir los títulos, con la gravedad de fundamentarlo en decreto del 2020”.Por su parte el concejal Calisaya sostuvo que “en función de esto les estamos solicitando informes y documentación al presidente del Concejo Deliberante Von der Thusen para que también solicite por la totalidad del Cuerpo al área de haberes de Recursos Humanos del Municipio, al Tribunal de Cuentas Municipal sobre la nómina de personal de Gabinete que habría sido beneficiada con la liquidación del título como lo dispone el decreto 1427/2019.En tal sentido el edil indicó que “estamos requiriendo información porque esto configuraría una irregularidad grave porque constituye el incumplimiento de la Carta Orgánica Municipal en su artículo 89, donde dispone que es el Concejo Deliberante quien debe fijar la remuneración para el Intendente, funcionarios, y secretarios del Municipio, establecer bien el origen de esta decisión, si se pudo llevar adelante y cuál es el universo de trabajadores del Gabinete Municipal que estaría comprendido en este beneficio”.Asimismo manifestó que “el objetivo es poder hacernos de la información para saber cuáles son los mecanismos a seguir, entendemos que el decreto municipal 1427/2019 presenta algunas irregularidades como pueden ser las fechas, es un decreto que en principio queda fechado el 27 de diciembre de 2019, pero en los considerando y en el visto hace referencia a decretos del 2020, puntualmente al decreto municipal 486/2020 y 490/2020, lo cual significa que este decreto fue ante delatado, o no se condice a la fecha anteriormente mencionado”.Calisaya sostuvo que “esto también configuraría una irregularidad en un documento público, dado que fue difundido y publicado en el Boletín Oficial, por lo cual también estamos requiriendo información sobre esta situación, y puntualmente teniendo a mano la ordenanza municipal que hoy se encuentra vigente, y que es la que dispone la remuneración para todos los funcionarios municipales que es la 3568/2016, la cual establece un mecanismo de operatividad que tiene que ver con que todos los funcionarios municipales cobran un porcentaje de lo que cobra el Intendente, donde en su artículo 1 se establece la remuneración total para el cargo de Intendente municipal la resultante de la suma de seis categorías 23, además en el anexo 1 establece que es la remuneración mensual, habitual, permanente por todo concepto, donde no puede tener otro tipo de adicionales, salvo las asignaciones familiares correspondientes”.