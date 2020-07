Concejo Deliberante Suspende la atención al público hasta el 31 de julio

La sociedad irresponsable.

Juev 16/07/2020.- Seguramente me trataran de alarmista, generador de tormentas, y demás calificativos habituales en quienes solo pretenden que se les escriba el diario como ellos quieren, pero lo cierto es que el COVID-19 no desapareció y aquí todo el mundo hace lo que se le antoja. No sabemos ni cuidarnos a nosotros mismos. El ejemplo de Uruguay, desde los primeros cuatro casos anunciados el 13 de marzo, en este país ha reportado 956 contagios y 28 fallecidos, lo cual “es una tasa de letalidad baja”, según la Organización Panamericana de la Salud, (OPS).