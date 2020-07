Catarata de devoluciones de planes automotor.

“Cambia tu plan directo”, es el título del posteo que generó un verdadero revuelo y donde más de 100 personas ofrecieron vender sus planes aun aquellos que habían pagado menos de 10 cuotas.

El texto del mensaje señala textualmente:” ¿No podes seguir pagando tu plan de ahorro? 👉 Nosotros te lo compramos!

💸Hace Efectivo tu Plan HOY!

Tomamos de todas las marcas.

Planes superiores a 30 Cuotas.

📲Solo envíanos un mensaje con que marca tenes el plan, cuantas cuotas pagas y te lo cotizamos.

Tengo uno de un virtus con 12 cuotas lo compras

36 cuotas pagadas de red inversiones

Uno de amarok 38 cuotas pagas al dia

Cuanto pagan tengo 29 cuotas de un plan recindido

Etios 30 cuotas

Tengo uno cn 39 cuotas pagar .renault kangoo

Amarok 15 cuotas cuanti me dan ?

Tengo 145000 en fiat

Rcm Info

¿Solo con más de 30 cuotas?

¿Son Salta capital…???

Como se puede ver, esta es solo una parte de la catarata de mensajes que se vieron publicados en esta página donde todos venden sus planes y obviamente borramos los nombres por razones de privacidad. Pero lo que queda claro es que la crisis ha llegado a todos los sectores y cada vez la situación es más complicada. Y no sería raro que en medio de esta situación desesperante haya quien se aproveche y pague estos planes a un precio vil para sacar provecho, esa es la razón de esta publicación, ya que son quienes ofrecen hacerlo efectivo, quienes los tasan, es decir a un precio que solo ellos conocen ya que no hay antecedentes en el mercado de este tipo de transacción comercial.

El argumento de la empresa es el siguiente: TU PLAN, UNA NUEVA OPORTUNIDAD

CAMBIA TU PLAN DIRECTO·

Después de tantos años de ver a muchísimas personas sufrir, por planes caídos, cuotas altísimas, contratos incumplidos, decidimos salir en su ayuda, hoy en TU PLAN, proponemos que entregues aquel plan viejo, que pagaste durante tanto tiempo y no pudiste retirar, o ese plan de una marca que ya no te convence, y puedas optar por uno nuevo, de otra marca, otro modelo, otra categoría y color.

TU 0KM Te está esperando.

Con entrega directa, de las fabricas más importantes del país, te proponemos que cambies tu plan, en una nueva oportunidad. Pedí más información.

Productos

¡Tomamos todo tipo de planes caídos o activos, ofrecemos reconvertirlos en una nueva marca, o modelo que desee nuestro usuario con una mejor oferta y con un retiro programado inmediato!

Perfil de la empresa

Somos una empresa con más de 5 años en el país. Nos dedicamos a unir partes, aquellos quienes ya no puede seguir con su plan o no pudieron en su momento, aquellos que desean cambiar de marca, y las nuevas ofertas del mercado con descuentos y promociones muy accesibles. Estamos para hacer realidad lo que deseas. No esperes más.

Esta publicación es de agosto de 2019, pero hoy tuvo una respuesta increíble en Rio Grande y es necesario no dejarse llevar por la desesperación y salir perdiendo, antes de tomar una decisión de estas características.