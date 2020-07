BBVA bloquea sin aviso y sin explicación alguna las cajas de ahorro en dólares a sus clientes

Debajo transcribimos el email de uno de nuestros usuarios, cliente del BBVA, que nos contactó por este tema y que prefirió resguardar su nombre:

“El día 08/07/2020 compré mis 200 dólares en Plus Cambio como suelo hacer todos los meses (gracias a ustedes descubrí que es una de las casas de cambio online que mejor precio ofrece). Una vez realizada la operación, accedí al home banking de BBVA para realizar la transferencia correspondiente para recibir mis dólares. Para mi sorpresa noté que mi caja de ahorro en dólares había desaparecido. Intenté llamar varias veces a línea BBVA y nadie me atendía, me derivaban a contactarme de forma online. Me puse en contacto con mi ejecutivo de cuentas de mi sucursal (por suerte tenía su email) quien me indicó que debía presentarme personalmente en la sucursal. Me pareció una locura que hoy en día en plena pandemia tenga que asistir a la sucursal para que me informen sobre esto. Aun así, dado que estaba desconcertado ante la situación, asistí a la misma donde fui atendido. El gerente de la sucursal también se hizo presente para interiorizarse de la situación. Lo único que atinaron a decirme es que «estaban prohibidas las transferencias en dólares» y consultarme si había realizado alguna. Mi respuesta fue que obviamente, dado que compro dólares en casas de cambio online. Por las caras que pusieron parecían no saber que existían casas de cambio digitales. Les consulté: “¿saben que existen casas de cambio online habilitadas por el Banco Central?” No respondieron. Entonces, les consulté para que me informaran qué normativa del Banco Central prohíbe las transferencias en dólares y tampoco supieron contestarme por lo que deduje que es una normativa interna del BBVA. Además les comenté que todas mis transferencias eran legales y tengo todos los comprobantes correspondientes y que en ningún momento he incumplido alguna ley o normativa. Al volver a mi domicilio, tal cual me solicitaron, envié una nota para que desde mi sucursal la eleven al sector correspondiente del banco que bloqueó mi cuenta junto con los comprobantes legales correspondientes que acreditan todas mis transferencias. Considero que el accionar violento de bloquearme mi caja de ahorro en dólares sin justificación e impedirme acceder a mi dinero sin previo aviso o advertencia hasta que el banco lo disponga, es un hecho de gravedad absoluta. Mientras tanto, mis ahorros están en manos del BBVA, no puedo acceder por ningún medio electrónico a mi cuenta en dólares y adicionalmente me están privando de operar con esta cuenta. Desde que volví del banco estuve todo el día con dolor de cabeza e hipertensión elevada por este tema, soy hipertenso y tomo medicación para esta enfermedad.”

Las redes sociales mostraron su furia contra BBVA

Las quejas en redes sociales comenzaron ayer jueves 08/07/20 desde el mediodía y fueron creciendo cada vez más. Los clientes mostraron su furia contra el BBVA por el bloqueo (¿y cierre?) al voleo que hizo de sus cuentas en dólares.

Cómo proceder si BBVA cerró tu cuenta en dólares

Si no realizaste maniobras de compra de cupo de dólares y considerás que sos parte del “daño colateral” de las acciones exageradas de BBVA te sugerimos:

No perder tiempo llamando a teléfonos de BBVA porque no están atendiendo. Escribir a los emails de representantes de atención al cliente del BBVA ante el Banco Central, los datos de contacto son: Lemme, Rubén – ruben.lemme@bbva.com

Guevara, Carolina Noelia – proteccionalusuario-arg@bbva.com

Etcheverry, Mónica Gabriela – proteccionalusuario-arg@bbva.com

Teléfono: (011) 5230-1230 Iniciar reclamo formal ante BBVA en este formulario para recibir un número de reclamo de parte del BBVA. Es importante reclamar formalmente ante el banco. Ponerse en contacto telefónicamente o por email con el ejecutivo de cuentas para enviar nota al banco con comprobantes de transferencias. En caso de no poder ponerse en contacto con el ejecutivo de cuentas, solicitar un turno para asistir a la sucursal. Iniciar un reclamo en Consumo Protegido (COPREC). El trámite es muy sencillo, solamente hay que crear un usuario y completar los datos del formulario. De esta forma, se puede ir a una mediación con el banco. Cabe destacar que a partir de la resolución 137/2020 y en el marco de la emergencia sanitaria, las audiencias de conciliación se podrán realizar de forma virtual. Si todo lo demás no prospera, no queda opción que accionar legalmente contra el BBVA.

Cómo verificar si tu caja de ahorros en dólares del BBVA fue bloqueada

De acuerdo con lo comentado por nuestros usuarios, la cuenta en dólares “simplemente desaparece”. “Pensé que estaba en un nuevo corralito 2020”, dijo otro usuario. Cuando ingreses al home banking no la vas a encontrar, ya que no se visualiza. Debajo incluimos una imagen enviada por otro de nuestros usuarios donde se ve que la caja de ahorro en dólares que estaba entre la caja de ahorro en pesos y la cuenta corriente, no aparece:

Caja de ahorro en dólares del BBVA faltante

Entendemos que muchos clientes todavía no se han dado cuenta de esta situación simplemente porque no han ingresado aún a su home banking, por lo que la cantidad de casos puede ser todavía mayor a la actual.

¿Es de esperar que otros bancos copien esta modalidad del BBVA?

Es probable, aunque cuando las otras entidades tengan en cuenta el gran daño reputacional que el BBVA está recibiendo en redes sociales por bloquear cuentas en dólares masivamente, sin escrúpulos, sin previo aviso a sus clientes, justo en el comienzo de un fin de semana largo, considerando que se trata de una entidad centenaria, operando en el país desde hace más de 130 años y que hasta el momento parecía una de las más confiables, entendemos que otras entidades tratarán primero de advertir a sus clientes o solicitar información extra antes de suspender cuentas de forma indiscriminada tal como lo está haciendo BBVA. Sobretodo para no exponerse a miles de acciones legales contra la entidad o por qué no a una demanda colectiva de clientes (hoy en día con las redes sociales es muy simple identificar quiénes están teniendo un mismo inconveniente).

Destacamos que este fenómeno de cierre de cuentas había comenzado con bancos online y apps como Brubank y Rebanking. En ese caso, al ser entidades nuevas y sin sucursales, si bien las quejas son muchas, hay pruebas que estas dos entidades han sido utilizadas por muchos usuarios para maniobras ilegales por la facilidad para abrir las cuentas. No obstante, ambas entidades han reaccionado mejor que BBVA explicando a sus usuarios lo sucedido en sus redes sociales, aclarando los motivos de bloqueo de cuentas y por sobretodas las cosas, destacando que el dinero está a disposición del cliente, algo que BBVA no ha aclarado hasta el momento por ninguna vía.

¿El BCRA le pedirá explicaciones al BBVA?

Considerando las normas sobre protección al usuario de servicios financieros es de esperar que el Banco Central tome acciones en el asunto. Veremos qué sucede en los próximos días y si sale algún comunicado de esa Institución sobre el bloqueo indebido de las cajas de ahorro en dólares que realizó el BBVA Francés.

Si BBVA te bloqueó tu caja de ahorro en dólares, podés dejarnos tus comentarios en esta nota

