BALLATORE: “LAS MEDIDAS SE TOMAN DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN DE CADA CIUDAD”

El integrante del COE precisó que “todas las decisiones que se van tomando, se evalúan día a día. Utilizamos 5 medidores para determinar qué paso tenemos que dar, no consideramos únicamente la cantidad de cosas diarios porque es un medidor inexacto, sino una serie de situaciones y con eso decidimos si podemos darnos el permiso de aguardar 24 horas más o tenemos que tomar una decisión correctiva a lo que ya habíamos definido”.

En ese sentido, el profesional indicó que “a partir del domingo o lunes vamos a poder visualizar el impacto real que tuvieron todas las medidas que tomamos desde el viernes pasado que incluyó el estudio de cada caso sospechoso; analizar todos los contactos estrechos y hacer el rastreo mediante los hisopados de PCR de los casos sospechosos”.

“Este número continúa aumentando, y era esperable” señaló Ballatore y remarcó que “hoy estamos en una situación que todavía el número que venimos arrastrando puede llegar a ser un poquito superior, pero creemos que desde mañana o pasado va a empezar a modificarse en menos cantidad porque se fueron tomando las conductas”.

A su vez, explicó que “por el momento tenemos dos ciudades con situaciones diferentes, Río Grande con un foco de actividad, y en Ushuaia, si bien esta semana se volvió a tener casos, a todos se les identificó el nexo” detallando que “las medidas se toman dependiendo de la situación de cada ciudad, pero si hay que tomar una decisión que abarque a toda la provincia, también lo realizaremos”.

“Entendemos que estamos cansados del encierro y que queremos salir pero recomendamos tratar de limitar las actividades que se puedan, y en caso de desarrollarla hacerlo con las precauciones necesarias como uso de tapaboca, distanciamiento social y lavado de manos” reflexionó.

Aseguró que “todo lo que nos pueda ayudar a cortar la cadena de transmisión del virus es lo que tenemos que ir realizando. La sugerencia es que la población de Ushuaia no tenga grandes desplazamientos y reuniones sociales, está enfocada en eso, en que si de golpe aparece una persona que desarrolla síntomas de manera tardía, ya tengamos bloqueado o por lo menos que no haya tenido un gran contacto social que no pueda diseminar el virus de manera descontrolada”.