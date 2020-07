Ayer hubo un total de 19 nuevos casos positivos en la provincia, de los cuales 3 son de la ciudad de Ushuaia, 16 son de la ciudad de Río Grande y 0 casos de la ciudad de Tolhuin.

Barrios informó que “ayer tuvimos un total de 19 nuevos casos positivos en la provincia, de los cuales 3 son de la ciudad de Ushuaia, 16 son de la ciudad de Río Grande y 0 casos de la ciudad de Tolhuin”.

“Actualmente tenemos 84 casos sospechosos en la ciudad de Río Grande”, dijo y agregó que “el total de confirmados hasta la fecha en la provincia incluyendo Malvinas son 301, de los cuales 194 corresponden a Ushuaia, 94 a Río Grande y 0 a Tolhuin. A la fecha tenemos 1833 casos descartados de los cuales 1213 son de Ushuaia, 602 de Río Grande y 18 en Tolhuin. Hay 148 altas totales en la provincia, 136 en la ciudad de Ushuaia y 12 en Río Grande. No hay nuevas altas en este período”.

En relación al sistema hospitalario, dijo que “hay 3 pacientes internados en el Hospital de Río Grande en sala general con buena evolución clínica. En el Hospital de Ushuaia no hay ningún paciente internado y se registra un fallecimiento desde el inicio de la pandemia”.

“La característica de transmisión en Ushuaia indica 57 casos en conglomerado correspondientes al buque pesquero y el resto de los casos con nexo epidemiológico. En Río Grande tenemos 91 casos con nexo confirmado y 3 casos en investigación”, detalló.

Por su parte, la Dra. Ana Mensato reiteró los síntomas que hay que tener en cuenta y enumeró: “Dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, pérdida de olfato, trastornos digestivos y trastornos de tipo dermatológico. Ante la presencia de uno o más de estos síntomas la persona debe aislarse en su domicilio y llamar al 107”.

“La mayoría de los casos cursa la enfermedad como si fuera un resfrío común y todos los casos, salvo los 3 pacientes internados, están siendo monitoreados y controlados en sus domicilios”, manifestó.

Finalmente, Mensato indicó que “hay un dispositivo móvil que está haciendo hisopados pero ellos están trabajando con las mismas fichas epidemiológicas que se tienen de base. Ellos llaman y citan a las personas que están en ese listado, por lo tanto pedimos que la comunidad no concurra espontáneamente porque no se les va a hacer el estudio”.

“Es muy importante continuar con las medidas preventivas, mantener el distanciamiento social, utilizar de tapaboca, lavarse periódicamente las manos con agua y jabón o alcohol en gel”, concluyó.