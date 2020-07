Amenaza de denuncia penal de la oposición Castelucci pidió asesoramiento jurídico y apuntó al sector de Melella y Ríos

Río Grande.- El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la declaraciones de la consejera Maia Gessaga, quien advirtió sobre la posibilidad de radicar una denuncia penal en su contra, por incumplimiento de deberes de funcionario público, en caso de que no se realicen las elecciones previstas para el 14 de julio.

“La universidad es autónoma, tiene los órganos de gobierno correspondientes, yo recibí un mail de la consejera suplente, que lo envié a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que me asesore. No es vinculante, pero quiero que me asesore sobre los pasos a seguir. Yo creo que este planteo no corresponde, pero es una opinión personal y esto ya toma un carácter institucional”, indicó.

“Los órganos de gobierno van a tener que dar la respuesta, porque me acusa de no cumplir con los deberes de funcionario público. Hay una acusación que irá a la Dirección de Asuntos Jurídicos y veremos los pasos a seguir. Estamos en una contienda electoral y algunos dicen que en política se puede hacer de todo, pero no cualquier cosa. Yo respeto esta acusación, la tomo y estoy viendo los pasos a seguir”, manifestó.

Postergación tras postergación

Castelucci se desvinculó de esta tercera suspensión de la elección de autoridades y dijo ahora está en manos de nación que debe aprobar los protocolos. “El consejo superior es el que nombra a la junta electoral y las dos veces que se la designó fue por unanimidad. Según el asesoramiento jurídico que tengo yo, la junta pasa a ser soberana y es quien toma las determinaciones en el proceso electoral. En noviembre hubo una presentación en sede judicial porque un sector no estaba de acuerdo con lo que había decidido la junta –de suspender los comicios de 2019-. Esas elecciones las suspendió la justicia a través del juez Calvete, luego se hizo un nuevo cronograma electoral para el 6 y 7 de abril, pero la junta tomó la decisión nuevamente de suspender las elecciones, a raíz de la pandemia, y el consejo superior fijó un nuevo cronograma electoral para el 14 de julio”, repasó.

Ahora se conoció el acta de la junta electoral, que “dice que no están dadas las condiciones objetivas y sanitarias para realizar las elecciones del 14 de julio, como había dispuesto el consejo superior”.

Uno de los obstáculos según Castelucci es la falta de un protocolo aprobado y de los elementos de higiene para llevar adelante el comicio, y aseguró que ese protocolo debe ser aprobado por nación, no por la provincia. “Yo recibí indicaciones expresas de los tres municipios y de la provincia de que el protocolo tenía que estar aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, expresamente. Por eso me asombró cuando el COE dijo que se podrían haber hecho las elecciones, porque el único que puede hacerles oficialmente la consulta es el rector y yo nunca les pregunté nada. No entendí cómo en la página oficial del gobierno de la provincia apareció esta comunicación”, reprochó ante la supuesta “intromisión”.

“Yo pienso en voz alta y quizás haya algún interés en el gobierno provincial –barajó-. A mí en ningún momento el gobierno provincial me llamó oficialmente para dialogar, aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero formalmente no tuvo ningún tipo de vinculación con la universidad. Yo personalmente no tengo buena relación con el gobierno y recuerdo que hubo una toma en la ciudad de Río Grande donde el actual gobernador, a quienes tomaron la universidad les llevaba café y alimentos. Tuvimos una discusión muy fuerte y él dijo que no apoyaba la toma. No quedó una buena relación personal y eso es verdad”.

Se le preguntó si de fondo esto se enmarca en el enfrentamiento de Melella con La Cámpora, representada por los intendentes, y aclaró que “yo soy peronista y quien nos dice kirchneristas es porque nos quiere bajar el precio. Podrá haber más o menos afinidad con los sectores internos, y eso es otra discusión. Yo tengo muy buen vínculo tanto con Martín Pérez como con Daniel Harrington y Walter Vuoto; y tengo muy buena relación con Nicolás Trotta, con el Ministro de Seguridad, con Alberto Fernández, con Santiago Cafiero, con Tristán Bauer, con Daniel Filmus, continuamente tengo conversaciones con el secretario de políticas universitarias y conozco hace muchos años al ministro Trotta. Con Salvarezza y varios compañeros defendimos la universidad pública en los cuatro años del macrismo y estuvimos en la vereda opuesta del gobierno anterior. Quedó una relación de afinidad”, dijo.

“Pese a esto, nosotros hemos sido muy amplios y cualquiera que ha querido venir a participar a la universidad pudo hacerlo. El mes pasado tuve una charla con una funcionaria del gobierno anterior, con quien no tuvimos buena relación, pero estamos escribiendo un artículo dentro de la pandemia con quien era director de títulos nacionales en el gobierno anterior. Varios no me atendían el teléfono pero yo no dejé de atender a nadie y el que quiso participar en la universidad, ha participado”, aseveró.

La sombra de Ríos

El rector avanzó más sobre supuestos intereses detrás de esta eventual denuncia penal. “Cuando yo asumí teníamos todos docentes interinos puestos por Domecq en el gobierno de Fabiana Ríos. A la Universidad Nacional San Juan Bosco nos trataron muy mal. Tuve que irme seis meses pero no vine con ningún ánimo de revanchismo y concursamos a todo el mundo. Hoy la gran mayoría son docentes locales y hay muy pocos docentes de afuera, porque se abrieron todos los concursos y, si alguno no se hizo, fue porque algún director se demoró por algún motivo. Hicimos los concursos sin distinción de banderías políticas, por eso me asombran algunos cuestionamientos”, expuso.

“Yo lo atribuyo a esta contienda electoral, porque hay muchos ex funcionarios de la primera época. Yo no tengo ningún problema ni con Ríos ni con los funcionarios que dejaron. Son las reglas de juego y lo fundamental fue que nadie perdiera el trabajo. Ahora lo fundamental es que nadie pierda la salud”, priorizó.

Sin insumos

Además de la falta de aprobación del protocolo, Castelucci planteó la falta de insumos de higiene para el desarrollo de los comicios y dijo que recién este martes “abrió la licitación de los insumos que necesitamos. La licitación tiene ciertos plazos y nosotros no podemos hacer compras directas. Habrá que ver la oferta de los proveedores, y hay renglones donde no se presentaron oferentes, como en el caso de los termómetros. Eso es algo indispensable y tendremos que ver cómo conseguirlos”.

“El área de infraestructura desde un primer momento se puso a trabajar con el protocolo, y también tenemos mucha gente en grupos de riesgo, por eso tenemos que ver cómo pueden esperar para la votación. Esto lo está viendo infraestructura, para que esa gente espere afuera pero calefaccionada, porque son personas mayores”, apuntó sobre varios puntos pendientes.

¿Sin elecciones hasta que voten los alumnos?

El rector deslizó la posibilidad de no realizar las elecciones hasta que retornen los alumnos a las aulas. “Recién este martes se aprobó el protocolo de vuelta a clases, y se habla de agosto o septiembre, y algunos centros de estudiantes me han planteado que, sin alumnos en las aulas, no hay igualdad de derechos para hacer las elecciones. Nosotros no nos podemos comunicar con un 30 ó 40% de los alumnos desde que empezó la pandemia, porque no tienen internet”, observó.

“Es una situación muy compleja y no depende de mí hacer las elecciones, sino de quien autoriza el protocolo. Si se pudieran hacer, bienvenido. Todas las universidades nacionales que tenían elecciones, las suspendieron. San Juan suspendió hasta octubre, Córdoba también suspendió, lo mismo La Rioja, Lanús, Rosario, y Córdoba dice que hasta que no estén los alumnos en las aulas no va a haber elecciones”, señaló.

“Si Nación nos aprueba el protocolo, las haremos, porque queremos hacer las elecciones”, sostuvo, si bien está en proceso de licitación la adquisición de los elementos de higiene y seguridad que prevé el protocolo.

Sueldos por el Banco Patagonia

Finalmente dio a conocer la licitación que realizó la universidad para la apertura de las cuentas sueldo, que se hará en el Banco Patagonia, y no en el Banco Tierra del Fuego. “Había algunos que no estaban de acuerdo pero fue una licitación muy limpia, muy pulcra. El Banco Patagonia la ganó y se le cobra un canon, con eso vamos consiguiendo fondos. La apertura de la cuenta sueldo en el banco Patagonia es optativa. La universidad hizo la licitación y ganó el banco Patagonia, pero si el docente quiere cobrar por otro banco lo puede hacer. La gran mayoría pasó al banco Patagonia y es una licitación que han hecho varias universidades por algunos beneficios que dan los bancos privados”, dijo.

“La nación transfiere el día 5 por lo general, y el compromiso del Banco Patagonia es que el último día hábil nos deposita los sueldos y nosotros le devolvemos los fondos cuando los envía la nación”, concluyó.

Fuente: provincia 23