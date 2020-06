VENTURA: “NO ES TIEMPO DE PERDER EL TIEMPO EN PELEAS POLÍTICAS Y TENEMOS QUE PONER EL FOCO EN LA GENTE”

Estamos atentos para ver cómo se implementa esta herramienta que se discutió en la Legislatura. El proyecto original no tenía todos los elementos necesarios para contener la situación social, ni respetar las autonomías municipales, pero se pudo corregir en el trabajo de comisiones y eso es muy importante”.

“El BTF tiene que asumir riesgos con nuestras pymes. Prestar plata a empresas grandes y con espaldas, es fácil. Pero estamos en emergencia por lo que necesitamos que los créditos del Banco y del Ministerio de Producción lleguen a los que necesitan. Necesitamos esa sinergia económica. Escuchamos mucho a los empresarios y pymes y nos dicen que no pueden acceder. A veces por motivos que no son importantes ante la situación de emergencia” destacó Ventura.

Sobre las declaraciones del legislador Pablo Villegas, Ventura señaló que “se pierde el tiempo en cuestiones políticas, cuando en realidad hay que poner el foco en la gente, cómo se hizo desde el primer día desde el Municipio. Por eso sorprenden algunas actitudes antidemocráticas que hemos visto en estos días. Ayer lo que pasó con la presencia sindical de un sindicalista al que lo metieron preso y que manden a los municipios a callarse la boca cuando había aspectos del proyecto que los afectaba claramente. Es muy triste que pase esto, escuchar a un legislador de la democracia diciendo quién puede hablar y quién no, o que le exige disculpas a un intendente. Es una época para escuchar a todos y no perder el foco. La desocupación que hay, y que que crece todos los días, no nos debe dejar cambiar el foco a lo que es importante”.

“Tenemos que trabajar para la gente. Desde el Municipio nos pusimos desde el primer día a trabajar y no a ver lo que hace el otro. Lo hicimos con el Polo, con los escáneres térmicos, con los testeos, con la donación de 2 mil testeos que se los dimos a la provincia, con las desinfecciones, con las mascarillas, con la entrega de kits a los comerciantes, con beneficios tributarios para las pymes desde el primer momento. No es momento de buscar peleas políticas inútiles. Es momento de trabajar seriamente y con responsabilidad para dar respuesta a los vecinos. Vivimos en democracia y no se puede mandar a callar a nadie”.