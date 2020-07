USHUAIA Y DE RÍO GRANDE RECURRIERON ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA POR LOS INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE LA COPARTICIPACIÓN POR LA PROVINCIA

El acuerdo homologado por el STJ obliga a la provincia a transferir a los municipios los recursos coparticipables nacionales de forma semanal, los provinciales en un forma diaria y los recursos coparticipables provenientes de las Regalías Hidrocarburíferas en forma mensual.

Sin embargo, al día de la fecha, los municipios de Ushuaia y de Río Grande tienen un atraso en el cobro que ronda los 40 días.

El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Ushuaia, Cesar Molina, destacó que “antes de realizar esta acción judicial, se intimó a la provincia para que regularice lo que nos debe, mediante cartas documentos y notas remitidas de los dos municipios. Ninguna de todos estos reclamos fueron contestadas por la provincia. No solo se quedan con lo que nos corresponde, sino que tampoco nos dan respuesta al reclamo que hacemos. Por eso nos vimos en la necesidad de recurrir a la Justicia, porque estamos realmente muy preocupados. Los Municipios no pueden funcionar si la provincia se queda con casi la totalidad de los recursos que es de los vecinos y vecinas. Es realmente una situación sin parangón el nivel de retención de fondos que están realizando. Se encuentran fuera de toda legalidad, por eso queremos que la Justicia actúe”.

A hoy la deuda con el Municipio de Ushuaia asciende a $471.109.937,90 y la del Municipio de Río Grande a la suma aproximada de $409.016.335,76. “El 70% de los ingresos del Municipio vienen de Nación, pero en el medio la provincia nos retiene esos fondos y no nos los envía, generandonos serios problemas” explicó Molina.

“La Nación gira diariamente a la provincia los fondos de coparticipación federal e incluso asiste financieramente a través de ATN con ayuda extraordinaria, mientras que la provincia nos retiene los fondos a los municipios y no nos coparticiparon los ATN, pese a que públicamente dijeron otra cosa en los medios” explicó Molina.