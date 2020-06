Tierra del Fuego: BGH: “Un buen acuerdo de la deuda es fundamental también para los privados”

En diálogo con Ámbito,, CEO de BGH, hizo un repaso de la coyuntura actual, donde el coronavirus, el empleo y la negociación de la deuda , entre otros ingredientes, configuran un panorama impredecible para tomar decisiones de negocios.

“Después del Mundial de Fútbol de 2018, el consumo de bienes durables cayó muchísimo, fundamentalmente por las altas tasas de interés ya que esas compras se hacen en cuotas. Hasta que apareció el programa Ahora 12 y Ahora 18 y la caída se estabilizó aunque en un piso bastante bajo con relación al volumen que tenía antes el mercado. Las fábricas y los comercios de venta al público empezaron a utilizar mucho stock durante varios meses, por lo que el sector quedó con un nivel muy bajo”, explicó Girotti.

Periodista: ¿Y cómo los encontró la pandemia?

Marcelo Girotti: Cuando se inició el aislamiento dejamos de fabricar por casi dos meses. Tierra del Fuego arrancó un poco antes con la cuarentena. Nosotros el 16 de marzo. Y ahí se paró totalmente la producción de todo: celulares, televisores, microondas, aires acondicionados. A principios de mayo pudimos retomar las tareas, siempre en un marco muy estricto de seguridad sanitaria para evitar contagios. Y como ya veníamos con un nivel de stock muy muy bajo, estimo que en junio y julio puede haber faltante de algunos productos hasta que se restablezcan los stocks.

P.: ¿Cómo cree que será la recuperación gradual de la actividad?

M.G.: A partir de agosto, si no sobreviene un segundo brote, podremos estar operando seguramente alineados con una demanda que va a estar un 30%, en promedio, por debajo del nivel que teníamos en los meses previos a la pandemia.

P.: ¿Y qué perspectivas ve a mediano plazo?

M.G.: Dónde va a terminar la demanda más allá de diciembre de 2020, nadie lo sabe a ciencia cierta. El escenario posterior a la pandemia va a depender un poco del valor del dólar, de las tasas, de si habrá paritarias, qué nivel de desempleo va a generar el aislamiento. También habrá que ver cuánto dura la cuarentena y si se puede terminar la negociación de la deuda con un buen acuerdo.

P.: ¿Cuánto influye en su actividad la renegociación de la deuda estatal?

M.G.: Esa renegociación es muy importante para el país, pero fundamentalmente para el sector privado. Al Gobierno le da previsibilidad para poder armar un plan macroeconómico sustentable. Y le permite eventualmente emitir deuda nueva si necesita hacerlo, por ejemplo para infraestructura. Vivir con lo nuestro todo el tiempo es muy difícil en un mundo globalizado. Pero independientemente de esto, hay una situación muy puntual que tiene que ver con los privados: si no se llega a buen puerto en la negociación probablemente las empresas no puedan emitir deuda o no puedan financiarse internacionalmente, o si pueden será a tasas muy altas. En el caso de empresas como la nuestra, que compra insumos a países como China, Turquía, India, hay aseguradoras de riesgo que intermedian entre compradores y vendedores, asegurando el cobro. Si el país entra en default esos seguros tendrán muchos problemas para operar y afectarían nuestra cadena de aprovisionamiento y los tiempos de pago.

Los componentes para la industria electrónica no se hacen en Argentina. Está muy concentrado en dos o tres países. Y nosotros necesitamos seguir comprando para poder seguir produciendo los bienes finales.

P.: ¿Cuál es la fuente de financiamiento de BGH para sus inversiones?

M.G.: Nuestro financiamiento para capital de trabajo, básicamente es con recursos propios. Pero en algún momento se te acaban. Y lo que hacen las empresas como la nuestra es financiarse en el mercado para poder dar servicios. Hoy Argentina no tiene un financiamiento con tasas razonables, que tendrían que estar en alrededor de un dígito si hablamos de dólares. Un nivel más alto llevaría los costos de los servicios a precios imposibles de pagar.

P.: ¿Qué fortalezas tiene el grupo para enfrentar una crisis inédita como la actual?

M.G.: A diferencia de otros sectores, como turismo o transporte, nuestro grupo está diversificado en tecnología, ofreciendo diferentes soluciones. Por eso, creemos que el futuro, o la llamada nueva normalidad, va a ser muy bueno para BGH. Posiblemente en el futuro todos pasemos más tiempo en el hogar y busquemos algo más de confort para desarrollar distintas tareas. Vemos que el consumidor de nuestros productos ha descubierto las posibilidades que tiene en su hogar para distraerse, ver televisión, cocinar o jugar. Lanzamos una línea de televisores con un modo de gaming. También productos de realidad virtual. Y productos específicos para oficinas remotas, ya que la gente va a equipar su casa para poder trabajar desde allí. Vemos un posible desarrollo en estas áreas y estamos trabajando sobre todo esto.

P.: ¿Y cómo ve el área de servicios tecnológicos?

M.G.: La pandemia aceleró muchísimo todo lo que tiene que ver con las unidades orientadas a tecnología para empresas, gobiernos y otros sectores. Vendemos soluciones de teletrabajo, de seguridad, en un contexto donde ahora para las empresas cada casa es una oficina en la que hay que resguardar la seguridad de los sistemas para evitar riesgos. También habrá más empresas llevando su data center físico a la nube, porque es más seguro y práctico. Vemos una transformación digital que se acelera por todo esto que está pasando.