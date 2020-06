Te contamos todo lo que esta pasando en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande.

Juev 11;06/2020.- En los últimos días las redes sociales se vieron inundadas de noticias falsas, acusaciones, sospechas, que comenzaron con un aumento de tarifas y terminaron con la publicación de un listado de sueldos escandalosos. Desde la cooperativa, fuentes altamente confiables señalaron que no darán entidad a esto y no habrá declaraciones al respecto.

Fuentes de la misma, señalaron que no iban a hacer ningún tipo de declaraciones y no se les daría entidad a quienes pretenden “ensuciar a los integrantes del concejo de administración, gerencia y otras áreas porque nada de lo que han dicho es cierto, son todas mentiras, pero bueno parece que hay gente que tiene tiempo para esto y vive subiendo cosas que la gente replica sin conocimiento, ya lo hemos desmentido a través de un comunicado y no vamos a decir más nada”.

Uno de los integrantes que hablo con nuestro medio negó terminantente que los sueldos que se publicaron y en muchos casos fueron enviados por Wassahtpp tuvieran algo que ver con la realidad, yo gano 5 veces menos que lo que figura ahí y para mí es un muy buen sueldo”, sostuvo.

También llamó poderosamente la atención que nadie recurriera a la justicia para presentar ningún reclamo, ni sobre los aumentos o sobre los exorbitantes salarios publicados que en conjunto sumaban más de 5 millones de pesos mensuales.

Siguiendo la cadena de hechos se puede inferir que hay algún sector al que le interesa tener acceso a la cooperativa por laguna razón que desconocemos, pero posteos en las redes sociales generan más dudas que certezas, o algunos menos sutiles sugiriendo la intervención y aventuras por el estilo que quedaron guardados generando un malestar general.

Ante todo, esto la cooperativa eléctrica puso a disposición todos sus medios de contacto para que los contribuyentes se sacaran todas las dudas.

Presencial: Piedrabuena 417. Preferentemente con turno previo solicitado por la aplicación Whyline Fila Virtual. Igualmente se atiende a las personas que se acercan de forma espontánea.

Correo electrónico: admin@cooprg.org

Telefónicamente: 2964602036 / 2964404256 / 2964695135

Donde también aclararon que en el marco de la pandemia están suspendidos los cortes de energía por falta de pago.

También se explicó porque se hablaba de un aumento de las facturaciones y Debido a las consultas y reclamos referidos a la facturación con vencimiento en el mes de junio, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande informó a los asociados que la diferencia detectada en los consumos de energía obedece a la imposibilidad de tomar el estado de los medidores durante la cuarentena, por lo que los períodos subsiguientes fueron estimados en consonancia con las demás empresas de servicios.

El valor de la energía no aumenta desde enero de 2019, hace ya un año y medio. Durante los dos últimos meses se facturó el mismo consumo que los meses de verano, para acompañar durante la cuarentena con un valor menor al real.

La facturación actual se hizo con el consumo real de cada medidor, evidenciándose en este vencimiento la diferencias por consumos de los últimos periodos estimados. En el caso de la categoría comercial, se facturó un 50% del consumo estimado, teniendo en cuenta un pedido de la cámara de comercio de Río Grande. Por esta razón LA COOPERATIVA VUELVE A FACTURAR CON EL CONSUMO REAL DOMICILIARIO, en síntesis, hasta aquí todo lo que se publicó incluso los supuestos salarios, no tienen ningún viso de realidad, pero lo que si queda claro que hay algún sector muy radicalizado que intenta generar más malestar del que ya existe fogonenando aventuras que puede complicar aún mucho más las cosas.

En tal sentido tanto el Gobernador dela Provincia, Gustavo Melella consultado por este medio dijo textualmente:” nosotros no vamos a quitarle el puesto laboral a nadie, no vamos a cerrar la Cooperativa Eléctrica, se tendrían que ocupar de trabajar tranquilamente y hacer lo que tiene que hacer. Le he pedido al secretario de Energía que se siente con las autoridades de la cooperativa, que vea como es la situación, que deudas tienen, cual es la deuda real con Camesa, si tienen otro tipo de deudas, porque la verdad es que sabemos que están comprometidos”, el Secretario de Energía, Moisés Solorza, señaló ante la legislatura en reunión plenaria que en el proyecto terra Ignis ,“NUNCA SE PLANTEÓ QUE DEJEN DE FUNCIONAR LA COOPERATIVA ELÉCTRICA O LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA”.

Quizá alguno se entusiasmó con la intervención y posterior pedido de expropiación de Vicentin y cree que aquí se puede hacer lo mismo, lo que sería un grave error, político y económico, teniendo en cuenta que se trata de una empresa que funciona hace más de 50 años y que antes del escarnio público se debería recurrir a la justicia en cualquier caso y ante cualquier sospecha.

Aun así, sería muy apropiado que la empresa muestre su estado financiero a sus asociados y desmantele este operativo para llevar tranquilidad y transparencia a todo los que hoy están dudando de su funcionamiento.

Y en este sentido el presidente del concejo de administración Santiago Barrientos explicó a través de un comunicado, donde la federación Argentina de Energía Eléctrica brindo su absoluto apoyo a la entidad, al señalar que ““Hemos escuchado mucho a todos los asociados, de todos los sectores, opiniones o pensamientos y estamos dándoles respuestas inmediata a todos los que tienen un reclamo o una consulta. Esta pandemia ha trastocado toda la metodología de trabajo y hemos puesto todo nuestro esfuerzo para hacer lo mejor posible por todos los vecinos. En ese camino estamos avanzando en cambios para brindar más apertura a la información y mejorar los canales digitales, que es algo que los vecinos nos demandan y que tienen razón. Es fundamental escuchar todas las opiniones y brindar siempre el mejor servicio posible.