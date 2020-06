Legislatura: la comisión 2 de economía recibió a los delegados de Textil Rio Grande y reclamó mas agilidad en las ayudas al sector privado.

La comisión dos de economía de la Legislatura provincial recibió hoy a los delegados de Textil Rio Grande, empresa de nuestra ciudad que se encuentra en serios problemas y cob su personal suspendido desde hace ya varios días, al respecto el legislador Federico Sciurano señaló; “es una situacion de extrema gravedad, está en convocatoria, eso les esta trayendo muchos problemas a los trabajadores y se decidió conformar una comisión de seguimiento de toda la situacion industrial en la provincia, para poder hacer una evaluación caso por caso de la situacion que están viviendo y a eso le hemos sumado una convocatoria a diputados y senadores nacionales y que puedan compartirnos y compartir con ellos la situacion actual que tiene la industria de la provincia y ver de manera conjunta como podemos accionar en esta situacion, sabiendo que estamos a pocos años del final del régimen de promoción industrial y económico, Ley 19640.

Por esta razón se convocó a través de forma virtual o presencial, para tratar el tema y con los trabajadores vamos a quedar en contacto permanente para poder aportar cualquier situacion de contención que se pueda llevar adelante.

En otro orden Sciurano se refirió al pedido de su bancada y del PJ para que “se agilicen las herramientas que están contenidas dentro de las Ley de emergencia que se sancionó hace 30 días que se voto la ley de emergencia y los dos mil millones de pesos que se aprobaron para poder contener al sector privado a través del Banco de Tierra del Fuego esta muy parado y no hay accesibilidad para la gente para que puedan contener la situacion de extrema gravedad que se está viviendo, por eso como vemos que los días siguen pasando y las cosas no salen convocamos a la ministra de la producción y al BTF y al INFUETUR para hablar dela disponibilidad que deben tener los que están incluidos en la ley y que esa herramienta sea efectiva y que hoy no esta llegando. Todos los comentarios que nos llegan nos dicen que no hay accesibilidad a estos prestamos, o ayudas no retributivas”

delegados de Textil Rio Grande