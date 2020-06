La comisión municipal de patrimonio cultural se reune el jueves para analizar venta de terrenos en el CAP

Mart 16/06/2020.- Ante la posible venta de los terrenos en donde se encuentra el ex frigorífico CAP, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen convocó para este jueves a las 12 horas a la comisión Municipal de Patrimonio Cultural a los efectos de analizar la situación del mismo. Recordó que “el ex frigorífico CAP fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999 a través del Decreto Nacional 64/99”.

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen convocó a la comisión Municipal de Patrimonio Cultural para este jueves 18 de junio a las 12 horas a los efectos de analizar la situación del ex frigorífico CAP, luego de que días pasados aparecieran en la redes sociales la publicación de parte de una inmobiliaria de venta de lotes situados en donde nació la ciudad de Río Grande.

Al respecto el edil manifestó que “la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural está conformada por dos funcionarios del Ejecutivo Municipal, un concejal, un Arquitecto con antecedentes y formación en Preservación del Patrimonio designado por el Ejecutivo a propuesta de la Asociación de Arquitectos de la ciudad, un historiador local de reconocido prestigio y versación en temas de la ciudad de Río Grande, designado por el Ejecutivo, y un integrante del Centro de Antiguos Pobladores”.

Asimismo recordó que “la ordenanza municipal 2597/2008 tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural de la ciudad y su ejido municipal, donde el patrimonio cultural de la ciudad está integrado por todos los bienes muebles o inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Río Grande que por su valor histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico merecen una protección y defensa especial, de manera que puedan ser disfrutados por habitantes y visitantes y transmitidos en la mejores condiciones a las generaciones futuras, teniendo en cuenta que los bienes inmateriales forman parte de la cultura popular y tradicional de Río Grande”.

Von der Thusen también mostró su “gran preocupación ante esta situación de posible venta

de terrenos donde se ubica el CAP, a pesar que desde la inmobiliaria negaron que sea así, donde la publicación ha sido borrada, pero la intención estuvo, y si bien aducen un error humano, nosotros vamos a realizar una investigación mucho más seria porque consideramos que la intención estuvo, teniendo en cuenta que la publicación fue muy específica, y no dejaba lugar a dudas respecto de los lotes que estaban a la venta”.

También recordó que “el artículo 4 del Decreto Nacional 64/99, donde se encuentra ubicado el ex frigorífico CAP, fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999, por lo tanto no existe autorización oficial para ningún tipo de emprendimiento habitacional, ni comercial dentro del predio mencionado”.

Por último el edil remarcó que “el Artículo 5 de la Ley 27.103 queda explicito que los bienes protegidos en los términos de la ley, no pueden ser ni vendidos, ni enajenados por cualquier título, acto, ni modificado el estatus jurídico, y al mismo tiempo el artículo 8 dice que el que infringiera esta ley mediante ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia de exportación o cualquier otro acto en perjuicio de los bienes, se establecerá una multa, y llegado al caso el inicio de acciones legales, con lo cual la Ley es muy explícita y clara respecto a lo que se puede o no se puede hacer, y a la desobediencia de estas acciones”, expuso.