Fernández: “Desde el 1 al 17 de julio solo salgan de sus casas para buscar provisiones”

“El 97% de los casos está en el AMBA y en los últimos 20 días, los casos aumentaron un 147%, los fallecidos aumentaron un 95%. Objetivamente esto era algo que sabíamos que podíamos pasar y estábamos preparados para hacer frente”, confirmó el presidente desde la quinta de Olivos.

“Nosotros necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda tratar a todos los argentinos. Con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión económica, que se ha vuelto uno de los puntos determinantes en estos 99 días desde que se decretó el aislamiento. “Para muchos, esto es prolongar una crisis económica. Dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que esta es la crisis más grande desde 1870 y que se está prolongando por esta pandemia”.

“Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que entiendan que Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena, la cuarentena es un remedio, el único que conocemos. Quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo el esfuerzo no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave”, aseguró.

“Quiero que entiendan el esfuerzo que hicimos todos, si Horacio (Rodríguez Larreta) no hubiera hecho el operativo detectar, otros serían los resultados que hoy estaríamos exponiendo. No tenemos que enojarnos con el remedio, tenemos que enojarnos con la enfermedad”, destacó.

Cerrando en la cuestión económica, detalló: “La economía se deteriora, pero la economía se recupera, pero lo que lamentablemente y no vamos a recuperar son esos 1.000 argentinos que nos dejaron. Y no podemos dejar que ese número crezca si nosotros no hacemos algo”.

América Latina, centro de la pandemia

“Hoy, América Latina es el epicentro de la pandemia. Hemos logrado contener en mucho el número de contagio. Si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy hubiera tenido 10.000 muertos”.

“Nos dicen que hemos hecho todo eso y que eso nos ha traído consecuencias económicas muy negativas. La caída del PBI que el FMI acaba de dar a conocer tiene a muchos países que tuvieron un criterio distinto y los resultados son los mismos, pero cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. El problema económico no es la cuarentena, es la pandemia”.

Nuevas restricciones en AMBA y Chaco

“El problema lo tenemos en AMBA y tenemos que hacer un esfuerzo especial. Tenemos que ser solidarios con el resto del país, tenemos que aislar AMBA del resto del país. Tal vez, tengamos que pensar estas medidas para Chaco, que está teniendo una velocidad de contagios parecida a Buenos Aires, pero que no trasciende al resto del país”.

“Vamos a tener una serie de medidas que tiene a lograr dos objetivos: el primero es proteger a los y las ciudadanos y ciudadanas de AMBA, es cerrar de nuevo a la zona metropolitana, y por eso hemos acordado un plan de acción”

“Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan a buscar provisiones para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio y hasta el 17 de julio eso va a funcionar en todo AMBA”

“Hemos dejado a un costado toda diferencia política. Yo les pido que entiendan, pero creanme que todo esto que estoy proponiendo hacer con el acuerdo y consenso de Horacio y Axel, es lo mejor para nuestra gente. Les pido que nos ayuden, si ustedes nos ayudan, todo será más fácil”.