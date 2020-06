El Vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego, Daniel Peralta, habló sobre los créditos que entregará el banco en el marco de la Ley de Emergencia impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial para acompañar al sector privado. En este sentido señaló: “es muy importante la capitalización del banco porque nos permite acompañar a todo el sector privado. Hasta el momento solo podíamos atender a los clientes propios pero ahora hemos ampliado a los que no son clientes también”.

Y subrayó: “para poder ser más eficientes nos hemos reunido con el Ministerio de Producción y Ambiente para tratar los puntos principales de la Ley de Emergencia. No hay que olvidar que estamos en medio de una pandemia y estamos trabajando de forma ordenada para poder cubrir las expectativas”.

“En esta etapa tratamos de identificar los casos que se pueden cubrir a través del banco y hay muchas actividades que tienen necesidades, desde un kiosco a un local gastronómico. Los interesados en obtener créditos deberán realizar los trámites básicos para poder ser clientes el Banco TDF para garantizar la eficiencia y atender esa demanda”, precisó Peralta.

Y agregó: “esta semana tendremos definido la forma de trabajar con el Ministerio de Producción para anunciar el paquete de medidas y estamos comprometidos y trabajando, porque entendemos que existen necesidades y queremos atender de manera eficiente y rápida a los nuevos clientes”.

“A partir de la pandemia se han sumado una cantidad importante de firmas, pymes y negocios al banco TDF. Tenemos más de 350 cuentas sueldo nuevas en este proceso y por eso estamos apurados para poder dar respuestas. La pandemia visibilizó muchas situaciones y entre ellas las necesidades que la banca privada no pudo cubrir”, remarcó el funcionario.

Finalmente, aseguró que “la capitalización del Banco de Tierra del Fuego es pensar un banco más fuerte que pueda apoyar las políticas públicas y que eso se traslade en beneficios para los clientes”.