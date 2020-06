Empresa Hidrocarburífera Von der Thusen pide abrir el debate

Río Grande.- El Presidente del Concejo Deliberante Raul Von der Thusen se refirió a la creación de la empresa hidrocarburífera Terra Ignis SAU señalando que “recuerdo cuando planteamos la creación de la empresa municipal, lo primero que nos dijeron desde el gobierno de Melella y los Concejales de Forja y aliados que era necesaria la participación y la escucha de todos los sectores, y de todos los gremios relacionados a la temática, razón por la cual es exactamente lo mismo lo que estamos pidiendo ahora, es decir abrir el debate para que puedan participar todos los que son impactados por esta medida”.

No obstante el edil sostuvo que “parece que algunos cuando son gobierno, deja de importarles lo que opinan los vecinos y vecinas de nuestra querida Río Grande”.

Recordó que “la Cooperativa Eléctrica tiene más de 51 años trabajando por nuestros vecinos y sus asociados, son una institución en nuestra ciudad, por eso resulta llamativo todo lo que se ha dicho en su contra en los últimos días, a horas de discutir en la Legislatura algo tan importante como lo es la creación de una empresa hidrocarburífera y energética”.

Puntualizó que “atacar a la Cooperativa es atacar a una de sus instituciones más importantes, más queridas y más representativas de Río Grande, claramente hay que escuchar lo que tienen para decir, porque la defensa que están haciendo es la defensa de toda una comunidad”, resaltó.

Asimismo, pidió que el debate legislativo incluya a “todos los gremios y a las Municipalidades, ya que estas decisiones afectan en el largo plazo, la economía y la vida de las personas, razón por la cual no se entiende por qué las tres ciudades han sido marginadas del debate, dado que lo único que estamos pidiendo es que nos escuchen”.

Finalmente Von der Thusen señaló que “no hay fundamentos ni motivos para sacar una ley a las apuradas, cuyas implicancias pueden ser graves si no se toman todos los recaudos, y no se escuchan los aspectos que están señalando desde la Cooperativa Eléctrica”.