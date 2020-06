Electrodependientes Von der Thusen volvió a reclamar que el Gobierno reglamente la Ley

Río Grande.- Von der Thusen recordó que “ya ha pasado casi un año y todavía no existe un mecanismo para que estas familias puedan recibir lo que les corresponde, y esto obedece solamente a la falta de reglamentación del Poder Ejecutivo Provincial”.

En este sentido manifestó que “los electrodependientes ya esperaron demasiado y no pueden seguir esperando, por lo que la provincia tiene la obligación, por ley, de cubrir los costos de la energía para estas familias y tienen la responsabilidad de ayudar a los electrodependientes, sin embargo vemos que se continua demorando con algo tan sensible como la salud de nuestros vecinos”.

La ley 1283 de adhesión de la Provincia de Tierra del Fuego a la Ley Nacional 27.351que establece la tarifa especial para pacientes Electrodependientes fue aprobada por la Legislatura Provincial en la sesión ordinaria del 29 de agosto de 2019 y promulgada vía decreto 2645/19.

La norma establece también, en su artículo 2, la creación del Registro Provincial de Pacientes Electrodependientes “cuyos datos se remitirán a la empresa prestataria de energía eléctrica, a los fines de dar el debido cumplimiento a la ley enunciada”.

Además establece que será el Ministerio de Salud la autoridad de aplicación de la ley y que la cartera de economía “proveerá las readecuaciones presupuestarias que sean necesarias para otorgar reflejo a las acciones emergentes de la implementación de esta ley”.

Asimismo el edil indicó que “nada de esto se está cumpliendo porque no está reglamentada por el Poder Ejecutivo, prácticamente se va a cumplir un año de la sanción de la ley, y todavía los electrodependientes siguen esperando”, resaltó Von der Thusen.

Por último, pidió “seriedad y sensibilidad de parte de los funcionarios provinciales para con estas familias, no pueden hacerlas ir de un lugar a otro, o seguir descansando en el compromiso de la Cooperativa de dar respuesta”.