EL MUNICIPIO INICIA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL B° MALVINAS ARGENTINAS

El Municipio de Río Grande, a través de las secretarías de Salud y Planificación, Inversión y Servicios Públicos, anunció que ya están dadas las condiciones para iniciar la obra de ampliación del Centro de Salud N° 2, ubicado en el barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII).

Dicha obra reviste una gran importancia, no sólo para el barrio donde está ubicado el Centro Municipal de Salud, sino para toda la zona y la ciudad, ya que desde el mismo se atienden los requerimientos de cientos de vecinos y vecinas que residen tanto en Chacra XIII, como en Chacra XI, Los Cisnes, Vapor Amadeo, Bicentenario, entre otros.

Al respecto, la secretaria de Salud del Municipio, Florencia Otrino, comentó que “esta obra es un compromiso que asumió el Intendente Martín Perez y su gestión al inicio, y hoy, luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio que afectó ciertos trabajos, podemos iniciarlo para responder a una gran necesidad en materia de salud”, y explicó que “se trata de una obra importantísima para profundizar las políticas en materia de acceso a la salud de los vecinos y vecinas. Nos va a permitir poder responder a la gran demanda, no solo del barrio Chacra XIII, sino del resto de las zonas cercanas que también asisten a este Centro Municipal de Salud”.

“Es un gran esfuerzo económico que hace el Municipio y toda la ciudad para poder mejorar el servicio y seguir avanzando en materia de salud”, continuó Otrino, y resaltó que “al haber un aumento de consultorios vamos a contar con mayor cantidad de profesionales, para brindar un mejor servicio a los vecinos y vecinas”.

“La zona del barrio Malvinas Argentinas es una de las que mayor demanda presenta en cuanto a servicios de salud. Esta ampliación edilicia va a dotar al Centro Municipal de Salud de un nuevo funcionamiento, mejorando la atención integral de todo el lugar”, concluyó.