EL GOBIERNO PROVINCIAL EXIGIÓ A GAS AUSTRAL QUE GARANTICE EL ABASTECIMIENTO A USUARIOS DE GAS ENVASADO

Con respecto a esto, Solorza manifestó que “se apersonó de oficio un equipo integrado por Energía, Representación Política del Gobierno y la Secretaría de Comercio, quien labró actuaciones de lo acontecido”

En este sentido, señaló que “hicimos pedidos de informes y la Secretaría pidió fuertes medidas por el incumplimiento”.

Asimismo, explicó que “la gente de Comercio, que labró un acta por el incumplimiento del acta anterior que le habían hecho a la empresa por la falta de previsión”.

“Fui directamente a hablar con la empresa hoy temprano con Walter Garay y junto con el delegado de los trabajadores, para ver cuál es el problema que tenían y claramente fue que no previeron en estos días el retraso en el suministro de gas envasado”.

Con respecto a esto, subrayó: “fue producto de una decisión tomada por Gas Austral que no consultó y decidió trabajar el sábado hasta las 14:00 y no trabajar el domingo. Eso provocó, ante las temperaturas bajas y el incremento del consumo, que haya algún tipo de faltante, cuestión que se está resolviendo a partir de nuestra intervención con nuevas actas y nuevas intimaciones para que puedan ejecutar un plan de refuerzo en el abastecimiento con los camiones en la calle y con trabajo extra en la planta de fraccionamiento”.

“Claramente hay un incumplimiento, falta de previsión y responsabilidad por parte de Gas Austral”, insistió el funcionario y concluyó que “queremos llevarle tranquilidad a los vecinos de que nos pusimos al frente, otra vez, y que estamos trabajando para resolverlo hoy mismo”.