“EL CASO CHAGOS NOS GENERA EXPECTATIVAS INTERESANTES PARA QUE SUCEDA LO PROPIO CON NUESTRAS MALVINAS

Bien conocida por el pueblo argentino la Resolución 2065 (XX) de su Asamblea General menciona que “tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas: Invita a sus Gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema”…

Las Islas Malvinas no es el único territorio usurpado y colonizado ilegítimamente por el Reino Unido en el mundo, ya que unas sesenta islas tropicales, incluido el archipiélago de Chagos en el océano Índico, a mitad de camino entre África e Indonesia, se mantiene como “Territorio Británico del Océano Índico”, alquilándole la isla a Estados Unidos para el desarrollo de su base naval, siendo que el mismo es reclamado por el gobierno de Mauricio.

“Llamativamente al igual que lo sucedido con las Islas Malvinas, el Reino Unido se resiste a la devolución del territorio colonizado ilegalmente, desacatando las prerrogativas emanadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, comentó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Lic. Andrés Dachary, quien agregó que “de todos modos nos ha llamado muchísimo la atención que en el mapa oficial de las Naciones Unidas se mencione a Chagos como parte de Mauricio, es decir que deja sentado que no hay discusión en cuanto a quién le pertenecen”.

Dachary fue un poco más allá con el análisis de esta situación y se mostró complacido por lo marcado por la ONU, “ya que esto es un precedente de valiosísimo interés para lo que es la Causa Malvinas, porque la expulsión de los chagosianos del archipiélago de Chagos fue realizada por el Gobierno británico entre 1965 y 1973, ellos eran los que habitaban ese lugar y fueron forzados al abandono de sus hogares y de sus pertenencias, son hechos de similares características con lo que los británicos realizaron en 1833 con los habitantes argentinos en las Islas Malvinas”.

“Vemos con muy bueno ojos este reconocimiento que hace la ONU sobre el caso de Chagos, ya que esto le abre a nuestro país nuevos caminos a transitar y genera expectativas interesantes para que suceda lo propio con nuestras Islas Malvinas, estas son muestras claras de cómo está retrocediendo el colonialismo en el mundo, algo que es inconcebible mantener en pleno Siglo XXI, y rescatamos además el rol preponderante de los organismos supranacionales en estas situaciones porque ellos inciden en la correcta aplicación del derecho internacional”, reflexionó Dachary.

“Esto nos renueva las expectativas para continuar trabajando en pos de que el Reino Unido nos devuelva, a quienes somos sus legítimos propietarios, lo que a ellos no les pertenece bajo ningún concepto”, cerró el titular de la Secretaría de Malvinas.