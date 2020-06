Economía en medio de la pandemia.

Lun 22/06/2020.- Como hemos dicho antes y lo pueden corroborar en el archivo de esta página, la economía no se derrumbó por la pandemia, sino por la falta de un plan, porque lo que había ya lo conocíamos todos, así que buscar culpables no es la solución. Que pasa en la Nación y en la Provincia.

La solución hubiera sido desde el primer día y no 70 días después del primer contagio, entender que, si se cerraba todo, nada bueno podía pasar, cuando en diciembre de 2019, solo en el centro de la capital federal habían cerrado más de 2600 comercios, la política económica de Macri se sumó a lo que ya le habían dejado de regalo los que gobernador los 12 años anteriores, es decir que a fines de 2019 la caída del consumo ya era del 44 %, pero lo interesante de este tiempo que nos toca vivir es la búsqueda permanente de culpables o enemigos del gobierno para saltarles a la yugular y hacerles saber que los que mandan tienen derecho a todo y es evidente que esto le gustó muy poco a la gente, y en particular a los que producen, que el gobierno intente meter la nariz en el sector privado es visto con malos ojos hasta por los propios capitalistas.

Y cuál es la razón de esta preocupación, que este gobierno tiene cero respaldos económicos, nadie le da un crédito, nadie le presta un peso y está a punto de perder el estatus de periférico, es decir volvemos a subdesarrollados, por la terrible deuda externa y la interna, comúnmente llamada deuda social que estaría llegando a los 500 mil millones de pesos, si a esto le sumamos que las reservas en el banco central están en su mínimo histórico, la emisión de billetes sin respaldo bate todos los record, el desempleo y la pobreza que ya venían desde 2015 en crecimiento van a ser también de al menos el 50% antes de fin de año, quien puede creer que la intervención de una empresa y posterior expropiación no tenga como único objetivo atrapar parte, al menos, de los 7700 millones de dólares que ingresaron por ahí el año pasado. Es de manual, la reacción inmediata fue el rechazo a cualquier crítica, buscar los peores adjetivos descalificativos para todo aquel ose pensar distinto y/o negarse a esta acción probadamente inconstitucional y terminar dando marcha atrás cuando un juez federal exigió la reposición del directorio de Vicentin por 60 días y continuar con las negociaciones. Como si esto no fuera suficiente y también por decisiones que involucran directamente al gobierno Latam, ex Lan Chile, se va del país luego de una batalla comercial contra los sectores más radicalizados que desde intentar echarlos de los hangares de aeroparque y sabotearlos con paros casi semanales durante cuatro años, cuando pidió reducir sueldos para seguir operando los vuelos de cabotaje después de 3 meses de parate, el Ministerio de Trabajo los obligo a pagar todo y decidieron dejar de operar en Argentina dejando 1700 empleados en la calle, cabe señalar que ya habían suspendido más de 7000 empleados de Aerolíneas Argentina, combatido a todas las Low Cost y ahora la línea de bandera tiene el monopolio de los vuelos de cabotaje, ellos que tanto cuestionan cualquier tipo de monopolio, esto dejó sin varios vuelos a Tierra del Fuego, una isla absolutamente aerodependiente.

Pero en Tierra del Fuego además de faltar vuelos, también falta empleo, cerraron cientos de comercios, el desempleo se disparó y los ingresos de la provincia se redujeron casi un 40 % producto de un contexto nacional donde la recaudación se desplomó por la caída del consumo, la producción y el cierre de la economía, la salida del MERCOSUR y la pérdida de un cliente tan importante como Brasil, las fabricas sufrieron ese cachetazo en pleno rostro y solo una, hasta ahora, se ha reconvertido para fabricar respiradores, que va a pasar cuando ya estos no se necesiten.

El gasto social se multiplicó por tres en 70 días, la aprobación de una ley de emergencia demoró casi 80 días en salir y las ayudas al sector privado salen lentamente por lo que la solución aún está lejos para muchos de los que pretenden volver a tener algún ingreso, producir, vender, fabricar o simplemente abrir sus negocios con las ayudas prometidas. Aun así y sin casos de coronavirus desde hace 24 días, la provincia está casi lista para arrancar y aunque no lo parezca, en este escenario es una buena noticia.

Estamos a más de 80 días del comienzo de esta pandemia y las complicaciones lejos de solucionarse, pareciera que llegaron para quedarse, habrá que ver cuál es el plan más allá de la declaración de una Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social, que pasará el día después cuando se vuelva a la nueva normalidad.

Armando Cabral.