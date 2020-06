Ante la posible venta del predio del ex frigorífico CAP para fines habitacionales Von der Thusen convocará a la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural para defenderlo

Río Grande.- Ante la aparición en las redes sociales sobre la posible venta de las tierras en donde se encuentra el ex frigorífico CAP para fines habitacionales, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen salió al cruce de esta información señalando que “convocaré a la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural para defenderlo, recordando la ordenanza municipal 2597/2008, la cual tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural de la ciudad de Río Grande y su ejido municipal”.

En este sentido puntualizó que “el patrimonio cultural de la ciudad está integrado por todos los bienes muebles o inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Río Grande que por su valor histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico merecen una protección y defensa especial, de manera que puedan ser disfrutados por habitantes y visitantes y transmitidos en la mejores condiciones a las generaciones futuras”, resaltó el edil.

Asimismo recordó que “el artículo 4 del Decreto Nacional 64/99, donde se encuentra ubicado el ex frigorífico CAP fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999, por lo tanto no existe autorización oficial para ningún tipo de emprendimiento habitacional, ni comercial dentro del predio mencionado”.