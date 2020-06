Alberto Fernández hará un anuncio oficial desde Casa Rosada

Que queres que escriba, así te gusta a vos.

Viern 22/05/2020.- Esta parece ser una nueva forma de ver la comunicación por algunos advenedizos que después de decir cosas que no deberían, pretenden que quienes trabajamos en los medios, “arreglemos”, “borremos” o directamente no opinemos sobre lo que vemos y oímos y como si esto no fuera suficiente se ofenden y cortan el teléfono.