A 5 años del Ni una menos, que los interpelados sean ellos

Este 3 de Junio la marcha es virtual ya que la pandemia paralizó la vida de un país entero. Pero además de las consignas claves de esta fecha tan particular, desde Filo.News invitamos a los varones a reflexionar al respecto.

El rol del hombre cisgénero dentro de la lucha feminista es difuso y nunca está del todo claro. Son millones de varones quienes preguntan una y otra vez cómo pueden colaborar con la lucha hacia una sociedad más igualitaria pero, al parecer, pocas las respuestas.

Durante décadas los movimientos feministas interpelaron e interpelan a las feminidades todas porque es principal y preponderante que seamos nosotras las que activemos y salgamos a pelear por lo que nos corresponde. Pero en estos años de dialogo y deconstrucción, muchos hombres entendieron que la igualdad es una necesidad y que es momento de comenzar también a modificar casi todas sus interacciones sociales.

Porque esos hombres que asesinan, abusan o violentan feminidades son jefes, encargados, tacheros, CEOs, médicos, enfermeros, dentistas, oficinistas, comerciantes, programadores, directores de teatro, funcionarios. Todos ellos, a su vez, tienen amigos y seguramente uno de esos amigos, seas vos.

Y si estás seguro de que no, de que bajo ningún punto de vista vos sos amigo de un varón violento, te invitamos a repensar la responsabilidad dentro de los micromachismos que son millones y de los que todes formamos parte.

El 76% de las tareas del hogar las continuamos realizando las mujeres pese a que formamos parte de la mitad del mercado laboral de nuestro país. La carga mental de las tareas del cuidado, aún es toda nuestra. Los chistes, los comentarios y la subestimación, la discriminación en la oficina, el sexismo en tu grupo de whatsapp con tus amigos, no querer usar preservativo, borrarte si la piba con la que estás tiene un atraso, no pasar la cuota alimentaria o no respetar su negativa en cualquier circunstancia sexual en las que se encuentren, son muchas de las violencias que refuerzan los mismos estereotipos que después terminan en femicidios.

La idea de esta nota y de este video es que entiendas la responsabilidad que hay y que existe sobre tus hombros. Porque el machismo es una estructura social a la que pertenecemos todes. Nosotras vamos a seguir peleando por el derecho a una vida sin violencia pero necesitamos que ustedes, desde sus espacios, comiencen a accionar de inmediato.

No alcanza con un cartel, no alcanza con un abrazo. Los varones deben estar a la altura de los acontecimientos, reflexionar, escuchar y modificar todo lo que esté a su alcance para hacer de este mundo un lugar mejor.

Fuente:filonews.com