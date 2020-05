Vocales de OSEF piden intervención del gobernador ante la situacion de la obra social..

Desde que asumimos en Enero y luego de transcurrir un mes en nuestros mandatos propiciamos una solicitud de audiencia con el Gobernador a fin de conocer las intenciones del poder ejecutivo para con nuestra obra social y nuestro pedido no fue atendido, aún así nos pusimos a trabajar contra viento y marea, ya que no es nada fácil integrar un directorio donde desde el principio hemos sido ninguneadas. en menos de un trimestre, la presidenta, designada por el poder ejecutivo intentó renunciar mas de una vez, el vice presidente renunció asumiendo hace pocos días un nuevo representante del gobierno y ante la persistente y permanente amenaza de renuncia de la actual presidenta, no solo los afiliados se encuentran a la deriva por falta de decisiones y de una autoridad referente, sino que los y las trabajadoras de la obra social se encuentran en un estado permanente de desconcierto.

Señor gobernador, entendemos el conflicto de la pandemia y todo lo que conlleva, se han tomado decisiones acertadas en varios aspectos, pero criticamos fuertemente que no tome las riendas de lo que sucede con la obra social de los trabajadores de tierra del fuego, entendiendo que es la de mayor espectro de cobertura en la provincia, aún haciéndose cargo también de responsabilidades propias del gobierno provincial, como lo es la salud no solo de trabajadores en actividad y jubilados, sino pensionados y discapacidad.

Si la presidenta hace más de un mes que se declara en retirada y usted tiene la renuncia sobre el escritorio, entonces de una buena vez hágase cargo de lo que le corresponde por ley y designe a alguien que no justifique su inacción detrás de la excusa de que se quiere ir. Porque así, no solo no estamos pudiendo avanzar, sino que estamos cada vez peor. Ya sabrá que las deudas que tenemos son de gran magnitud y el panorama encontrado no fue alentador, entonces, queda bajo su responsabilidad la falta de respuesta que hoy están teniendo los compañeros y compañeras afiliados quienes ven demorados sus trámites en un aspecto de suma importancia y relevancia como es la salud.

Andrea Rodriguez Sade Soledad De Fabio

Vocal Titular Pasivos OSEF Vocal Titular Activos Osef