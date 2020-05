Violencia de Género: Que la pandemia no tape el bosque.

Es de público conocimiento que, una vez declarada la pandemia por COVID-19, una gran parte de los servidores públicos se encuentra abocado a cumplir funciones para, de alguna manera, satisfacer las principales necesidad de la comunidad. Sin embargo, no se puede perder de vista que la emergencia, no debe tapar lo importante, como en este caso, tratándose de una Ley Nacional de aplicación obligatoria para todos los poderes del estado.

En tal sentido es llamativo observar que tanto en el ámbito del Gobierno de la Provincia, como en el Municipio local, la norma no se cumple, teniendo en cuenta que existen al menos dos hombres -cuya identidad reservamos por que las causas aún no poseen una sentencia firme- que se encuentran en funciones actualmente, según fuentes cercanas a estas instituciones. Sin ir más lejos, uno de los implicados, se desempeñaba en el Municipio de la ciudad de Río Grande, y al cambiar la gestión, aún teniendo 10 causas en trámite, pasó a formar parte del staff del Gobierno Provincial, con una jerarquía mayor a la que poseía. De hecho, esta persona, que fue escrachada un sinnúmero de veces a través de redes sociales, y las quejas por parte de las compañeras de trabajo, tampoco tardan en llegar, no escatima en publicar fotografías con todas y todos los integrantes del Ejecutivo Provincial.

En el segundo caso, se trata de un tricampeón mundial de pesas que también se desempeña en el Municipio de Río Grande. Este hombre llegó a copar las portadas de medios del alcance nacional, cuando entre fines de noviembre y primeros días de diciembre del año pasado, un hecho grave en el Aeropuerto de la ciudad de Río Grande, a bordo de una aeronave, y luego, se trasladó a la ciudad de Ushuaia, donde se inició otra causa penal Este hombre, en el ámbito de la justicia provincial fue procesado por el delito de lesiones leves agravadas, por haber sido cometidas en contra de su pareja y en un contexto de violencia de género. Mientras que el la justicia federal, se lo acusó por los delitos de “haber puesto en peligro la seguridad del avión, de los pasajeros y del personal de cabina, ejerciendo violencia verbal constante al agredir físicamente a una azafata, en un posible contexto de violencia de género, provocando además el entorpecimiento del normal funcionamiento del mencionado vuelo” Lo cierto es que este sujeto, poseía dentro del Municipio, una categoría 23, y en el mes de febrero, se lo degradó a una categoría 22 y aún está cumpliendo funciones en maestranza. Ambos violentos, siguen cumpliendo funciones, sin que se pueda tomar una decisión de apartarlos o no del cargo, todo ello, hasta tanto no exista una condena firme. Por otro lado, la dedicación casi exclusiva a la pandemia, no permite que se pueda avanzar en la capacitación en temas de género a todas y todos los empleados del Estado, y aunque para muchas personas, esto parezca no tener importancia, sería crucial, que al menos estas dos personas, que siguen siendo servidores y empleados públicos, mientras aguardan que las causas judiciales avancen -a paso muy aletargado por el efecto COVID-19- pudieran recibir cuanto menos una capacitación que les permita tener mayores herramientas.

Pues bien, este tipo de situaciones son las que se tapan con la presencia de la pandemia, importante sería que ni bien se levante el confinamiento, se comience a trabajar fuertemente en la aplicación de la norma nacional.

Colaboración: Lorena Uribe