Tras la apertura de los comercios Von der Thusen se reunió con autoridades de la Cámara de Comercio

Río Grande.- El Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen se reunió este jueves con representantes de la Cámara de Comercio para poder visualizar como se está llevando adelante el tema de la reapertura de los mismos en los diferentes sectores de la ciudad, cuáles han sido los problemas que tuvieron, y como se han ido solucionado.

Al respecto el edil sostuvo que vimos “algunas situaciones a modificar, como por ejemplo cuestiones de protocolos sanitarios, desabastecimiento, transporte público, certificaciones, entre otras cuestiones, donde me comprometí a tratar todos estos temas, más allá de no tener la competencia directa, puedo llevar los reclamos al área que corresponda”.

También manifestó que hablamos con el “área de turismo de la Cámara, donde pudimos conversar sobre un fondo nacional que es el “FONDETUR”, que es el fondo que generará más de 60 millones de pesos para la provincia de Tierra del Fuego para hacer obras turísticas, por lo cual vamos a trabajar tanto a nivel nacional, como provincial para que esos fondos sean utilizados para reactivar el sector turístico de la zona norte, tanto para Río Grande como para Tolhuin, porque este sector ha sido afectado de sobremanera”.

El edil también manifestó que “hablamos sobre el proyecto comercial a cielo abierto, donde en España, en la ciudad de Valencia, dio muy buenos resultados, por lo cual también vamos a trabajar sobre este proyecto, como así también analizamos la situación de los pequeños comerciantes que generan puestos de trabajo, y son quienes nos proveen de mercadería, y no queremos tener ningún tipo de desabastecimiento”.

Finalmente durante la reunión el “contador de la Cámara nos puso en auto con respecto de las líneas de créditos de la banca privada, como así también pública, los cuales no han sido muy aceptados por la burocracia y requisitos a cumplir que para algunos se volvían casi imposibles, por lo cual fue minúsculo el porcentaje de comercios que pudo acceder a un crédito o ayuda financiera. Razón por la cual me comprometí a seguir trabajando con el sector del comercio, que ha sido el sector más perjudicado en función de la pandemia que estamos viviendo”.