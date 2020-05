“TRABAJAMOS PARA QUE HAYA UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS”

La Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sonia Castiglione, realizó un balance sobre el inicio de la actividad industrial y comercial y señaló: “nosotros le pedimos a cada una de las plantas industriales un protocolo que fue analizado por el Comité Operativo de Emergencia (COE) y verificado con inspecciones. Esto es muy importante porque desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Provincia se monitorea cómo avanza la pandemia a medida que se van reactivando de a poco las actividades. Trabajamos y seguimos realizando controles e inspecciones en las fábricas para que haya un estricto cumplimiento de los protocolos”.

Y precisó: “en cuanto a Australtex, tenía todo muy bien en los papeles y en la inspección, de hecho tenía previsto el distanciamiento social y la toma de temperatura a los operarios, pero en el día a día es donde se ven los errores. Con las inspecciones constatamos que no hubo capacitación de los parámetros y protocolos a cumplir y se suspendió la actividad hasta tanto corrijan las fallas. Una de las causas fundamentales fue que las pistolas termómetros no eran las adecuadas”.

“Por otra parte, el inicio de la actividad industrial en Ushuaia se transitó con total normalidad. La fábrica que más gente moviliza es New San. Habilitó tres plantas para no tener tanto personal en una misma superficie en tres turnos. Su protocolo es muy bueno, con muchos parámetros por encima de las normas nacionales”, subrayó la Ministra.

Y destacó: “el Ministerio de Salud y el COE realizan un trabajo muy grande para retomar de forma armónica las actividades económicas y comerciales en el marco de estas nuevas consideraciones que van surgiendo”.