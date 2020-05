TITA: “ESTE PROYECTO DE LEY NOS DA LA POSIBILIDAD DE REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA”

El Ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Agustín Tita, se refirió al proyecto de ley elevado a la Legislatura mediante el cual se crea el programa PROG.R.E.SO y señaló: “este proyecto de ley es para una emergencia económica, fiscal, financiera y administrativa, entendiendo que hay que trabajar para sostener a los comercios, a las medianas y pequeñas empresas, el empleo y a los trabajadores independientes”.

Y agregó: “se ha trabajado en un instrumento que nos permitirá capitalizar al Banco de Tierra del Fuego que es nuestra herramienta más importante para dar la posibilidad a los vecinos de acceder a créditos de financiamiento. También se prevé destinar fondos al Ministerio de Producción y Ambiente para otorgar subsidios y créditos no bancarios. De esta manera buscamos alcanzar a la mayor cantidad de sectores posibles, incluidos aquellos que no están contenidos en el sistema bancario. El otro eje es la reactivación de la obra pública”.

“Con este proyecto de ley apuntamos a complementar las herramientas que ya están vigentes por parte de Nación. El aislamiento generó que los distintos sectores que hacen el entramado de la economía no tuvieran ningún tipo de actividad y debemos promover la reactivación. Esta caída también afectó al Estado dado que ha dejado de recaudar y de ahí esta necesidad de avanzar en estas medidas”, subrayó Tita.

Y precisó: “además se busca dotar de herramientas al AREF para detener las ejecuciones que venían en marcha, hacer un refinanciamiento y extender los plazos que hasta hoy existían. Si bien algunas medidas se tomaron cuando empezó el aislamiento, necesitamos el apoyo de la legislatura para que esta ley de más instrumentos a la AREF para acompañar a los distintos sectores”.

“Por otro lado planteamos la importancia de digitalizar la administración, porque sabemos que va a pasar un tiempo hasta que la administración vuelva a ser la misma de antes y hoy es necesario recurrir al expediente digital para dar mayor agilidad a los trámites y responder a la sociedad en general”, remarcó el Ministro Jefe de Gabinete.

Finalmente, el funcionario dijo que “todos los sectores han sido muy golpeados por esta crisis , el turismo, el comercio, la industria, los trabajadores independientes y este proyecto de ley nos da la posibilidad de reactivar la actividad económica”, concluyó.