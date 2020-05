Que queres que escriba, así te gusta a vos.

Viern 22/05/2020.- Esta parece ser una nueva forma de ver la comunicación por algunos advenedizos que después de decir cosas que no deberían, pretenden que quienes trabajamos en los medios, “arreglemos”, “borremos” o directamente no opinemos sobre lo que vemos y oímos y como si esto no fuera suficiente se ofenden y cortan el teléfono.

Esto está pasando ahora en Tierra del Fuego, no en Estados Unidos con Donald Trump, o en Francia Emmanuel Macron y nombro a estos dos porque según muchos en nuestro país, son de derecha y su comportamiento lo demuestra, ahora es llamativo que los que se dicen de izquierda, socialistas, de centro o moderados, actúen igual.

Esto es, tratando de ejercer un poder y manejo de los medios que no es nuevo, ni original, pero sí muy pernicioso para la sociedad si se acepta esa presión o se la naturaliza adhiriendo a ese código cuasi mafioso, sin importar a quien se perjudica. El tristemente célebre periodismo militante.

Así se escondieron, silenciaron o desaparecieron datos del INDEC, desnutrición, analfabetismo, coimas con el sector privado, la rosadita, sueños compartidos, Skanska, fuga de capitales, Panamá papers, lavado, muertes por dengue y hasta el operativo más grande de la historia en el contrabando de armas, que denuncio el FBI en Estados Unidos con el nombre “Operación Patagónia Express” y que acá le cambiaron el nombre, los 32 mil muertos por gripe estacional entre 2018 y 2019 y tantísimos otros hechos como aquí, la compra de un casino, el regalo de gimnasios a privados con dinero del estado, ampliación de iglesias, el giro de fondos a los amigos y retención a los enemigos, ejemplo los 300 millones de que Bertone no le transfirió a Melella, pero le regaló 800 a Vuoto y que ahora sus socios políticos reclaman a voz en cuello, pero aun estando en funciones, esos mismos no dijeron una palabra y tampoco respetaron la autonomía municipal.

Tampoco vieron la entrega de viviendas a cualquiera, escandalo que tomó tal dimensión que obligó al Fiscal de Estado a pedir una investigación por irregularidades en el IPV, el corredor del atlántico y los 1570 millones de pesos pagados a otro amigo de poder, la Empresa Gancedo Construcciones, el endeudamiento en 200 millones de dólares a pagar en dos gestiones, siguientes a la de Bertone y quienes la aplaudieron y le aprobaron esto con las dos manos en alto en la legislatura. Todo eso para muchos no pasó, lo invisibilizaron, y cuanta gente se perjudico? Toda una provincia. El desmantelamiento de la industria de Tierra del Fuego, durante los últimos 4 años, la entrega de recursos naturales, todo bajo la alfombra, con tal de cuidar la quintita propia. Silencio de radio, cuidar la quintita, estar dentro del circulito de poder, llevarse unos buenos mangos a la casa. Mientras en Margen Sur, muchos vecinos de la ciudad viven en condiciones deplorables y solo en 2018 se declararon 37 casos de desnutrición 10 % de pobreza en Ushuaia y 2 % de indigencia, también silencio.

Se acostumbraron al periodismo militante de la década pasada, a que les escriban el diario de Irigoyen, a que los aplaudan como focas y por eso pagaron millones, pero ese tiempo ya pasó, y esos que actuaban así, si siguen ahí, debieron enterarse que ese tiempo fue, seguramente seguirán cobrando y actuando como focas, pero es otro tiempo, otro momento y otro escenario donde todo sale a la luz. Pero no, parece que insisten y hace pocas horas se vivió una situación que me evita mayores comentarios, un concejal varón maltrata verbalmente a una colega mujer, la trata de ignorante, la manda a estudiar, y la califica como no apta para legislar, y quien sale a aclarar y desmentir los dichos?, el medio donde había hecho declaraciones.

Ese “periodismo” militante que durante años no dijo una palabra formó una escuela patética de genuflexos que no leen ni la contratapa de un libro, que son teóricos y serviles a cuanto imbécil con cargo anda dando vueltas y se arrodillan o arrastran sin vergüenza ninguna cuidando su propio beneficio en desmedro de toda una sociedad, la que por supuesto, les importa tres pitos.

Entonces y para concluir, así nos va, usted se entera de lo que algunos quieren que se entere, pero nunca estará cerca de conocer la verdad, porque siguen siendo militantes del bolsillo, porque cualquier cuatro de copas los aprieta y porque la dignidad y el respeto por esta profesión algunos la perdieron hace mucho tiempo.

Se puede ser un gran político y una gran persona, en muchos casos esto no estaría siendo así, ninguna de las dos cosas, ¿saben porque?, porque la política es consenso, dialogo, tolerancia, conducción, pragmatismo y ejecutividad, esto se da solo cuando el político tiene claro estos conceptos y los aplica, no cuando los declama y después llama al periodista para pedir explicaciones, esas explicaciones se las debe dar el a la sociedad, nuestro trabajo es informar, no dar explicaciones o respuestas por ningún funcionario. Lo mismo para mí, como trabajador de los medios, y digo trabajador porque no tengo título y a esta altura, viendo a mí alrededor, es lo que menos me importa, está claro que un título no hace que uno sea un buen profesional y mucho menos buena persona

Para esos que no terminan de entender eso se llama “Comunicación institucional” se los explicaría pero la verdad no tengo ganas, si les hago una sugerencia, porque no es lo mismo prensa de un estamento del estado, que comunicación institucional, así que lean un poco.

Y dejen de pensar que la gente no se entera de la verdad, todo se sabe, cuando sacan de contexto, cuando tiene el cuestionario preparado, cuando están mintiendo y cuando no tienen ni el más mínimo compromiso con la tarea que les toca desarrollar, sino con el dinero que se van a llevar.

Que haya presión sobre los medios es repudiable, pero que haya autocensura por intereses económicos es mucho peor.

Armando Cabral