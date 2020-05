Pyme en crisis. Estaba por exportar aviones 100% argentinos, pero ahora asegura que van a cerrar la planta

Una exportación en suspenso por la pandemia podría terminar con el peor final: la fábrica de aviones que iba a enviar a Colombia ocho aviones “100% argentinos” amenaza con cerrar sus puertas por el efecto del coronavirus en sus finanzas. Así lo anunció la propia firma en su cuenta de Twitter.

“Hola @alferdez somos la PYME Petrel, íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica, otro récord. @ANACargentina nos fundió. Nosotros perecemos este 25 de Mayo, pero la Patria, JAMÁS perecerá. Viva Argentina!”, escribió la compañía en su cuenta, y acompañó el mensaje con una foto de representantes de la empresa junto a una de sus aeronaves.

Continuaron con otros mensajes donde explicaron lo que sucedió. “Ibamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme! Ni 5 meses duramos en el 2020!!”, escribieron.

“Sepa usted que nosotros esperábamos salir para adelante e invitarlo al acto de exportación de un avión Argentino después de más de 30 años. Solo habrá gente sin trabajo y otra fábrica de industria nacional cerrada. Una pena”, le escribieron al Presidente.

Explicaron que, además de la exportación que no pudo ser a Colombia, tenía pedidos de dos países más por cuatro aviones. “Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!!!”, cierra el mensaje de la empresa.

Los representantes de la firma, ubicada en la localidad bonaerense de Gowland, alegan que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se las hizo “imposible”.

En diálogo con LA NACION, Carlos Antonietti, presidente de la firma, aclaró que, por el momento, seguirá operativa. “Vamos a ver, porque no perdemos la esperanza de que alguien reaccione, pero si no podemos volar, tenemos que cerrar”, explicó. Dijo que todavía no sabe si se presentará a concurso y que debe hablar con abogados y contadores. “De mantenerse esta posición tendremos que cerrar”, resumió. Explicó que la compañía no tiene dinero para pagar los sueldos de este mes y que tampoco pudo acceder a los créditos al 24%.

Por el aislamiento, tuvo que suspender sus operaciones desde el 16 de marzo pasado. Antonietti explicó que la compañía pidió permiso a ANAC y al Ministerio de Desarrollo Productivo para poder volver a fabricar y poder probar sus aviones, pero que todavía no pudo resolverlo. La empresa estaba “desesperada por abrir” para poder cumplir con la orden de compra de ocho aviones realizada por una empresa de fumigación aérea colombiana, cuya primera entrega debería haberse concretado en marzo.

En el pedido, aclaraban que la planta tiene 10.000 metros cuadrados y que iban a estar allí solamente seis personas trabajando por turnos. Con respecto a las pruebas, proponían protección con divisores para evitar contagios si había más de dos personas en una aeronave.

Unos días después, la firma recibió un llamado de Presidencia y Jefatura de Gabinete habilitó mediante la decisión administrativa 810/2020, las actividades vinculadas a la fabricación y mantenimiento de aeronaves en todo el territorio nacional menos el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, Petrel todavía necesitaba algunas autorizaciones provinciales para poder comenzar a trabajar, que aún no consiguió más allá de la buena predisposición de las autoridades, señaló Antonietti.

La fábrica tiene 12 empleados y trabaja junto a 32 pymes proveedoras del AMBA

Más allá de la autorización para fabricar, todavía restaba conseguir el permiso para poder volar los aviones, es decir, probar su propio producto. “Lo pedimos por Twitter, mandamos mails, no obtuvimos ninguna respuesta. ¿Dónde se vio una fábrica de aviones que no puede volar lo que fabrica?”, se pregunta el ejecutivo.

El origen del problema financiero de la empresa es anterior. Desde noviembre del año pasado, durante la anterior gestión, la empresa tiene un conflicto con ANAC por las certificaciones del modelo Petrel 912i, el modelo que debían exportar a Colombia. Por unos cambios en la aeronave, se vieron obligados a certificar toda la aeronave de nuevo (y no solamente los cambios), un proceso engorroso que generó endeudamiento en la compañía. Unos meses después, el coronavirus terminó por complicar todo.

Petrel, fundada en 2005, integra el puñado de fábricas de aviones que existe en el país y tiene cuatro modelos propios que se utilizan para instrucción de pilotos, vuelo deportivo y fumigación y cuestan entre US$100.000 y US$118.000. La empresa, que desde su creación entregó 18 aviones, tenía 12 empleados y trabajaba junto a otras 32 pymes ubicadas en el AMBA, de modo que solo importaba el 30% de los insumos que utiliza.