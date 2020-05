PROGRAMA PROG.R.E.SO: “ESTO ENRIQUECE LA DEMOCRACIA Y LAS INSTITUCIONES, ENTENDIENDO QUE TODOS ESTAMOS HACIENDO EL MAYOR ESFUERZO POR EL BIEN COMÚN”

En este sentido, señaló que el proyecto “tuvo algunas modificaciones”, pero que lo que se aprobó “son los instrumentos que habíamos planteado”. En esta línea, subrayó que hay una visión a largo plazo para el desarrollo y crecimiento de la economía local.

“Estamos muy agradecidos con los legisladores y con el acompañamiento también de la gente que estaba esperando esta batería de medidas, luego de haber atravesado estos meses difíciles”, sostuvo.

Fernández agregó además que “se dio un marco de conveniente debate para nuestro sistema político provincial. Todo esto enriquece la democracia y las instituciones, entendiendo que todos estamos haciendo lo posible y el mayor esfuerzo para el bien común”.

Respecto del proyecto aprobado, el Ministro indicó que “en principio tuvo algunas modificaciones, pero los instrumentos que habíamos planteado fueron aprobados, en particular algo muy importante como es la capitalización del Banco Tierra del Fuego hasta una suma de 1000 millones de pesos, con el objetivo de poder, a través del mismo, dinamizar la economía local”.

“Tierra del Fuego tiene una necesidad de desarrollo y progreso muy importante. Necesitamos empezar a planificar, a entender que debemos explotar los recursos de la manera más conveniente para la sociedad y de una forma equitativa y en este sentido, el BTF debe convertirse en un motor de desarrollo, tiene que ser un instrumento que permita realizar proyectos de inversión. El banco debe financiar y acompañar el crecimiento y desarrollo de la provincia”, recalcó.

Además, explicó que “también se aprobó un aporte al Ministerio de la Producción, una suma de 1000 millones de pesos para atender a todos aquellos que no puedan ser sujeto de crédito dentro del mecanismo formal financiero. También para acompañar a aquellos que inician proyectos que quizás resultan innovadores y que no pueden lograr reunir las garantías para acceder al crédito formal”.

Por otro lado, indicó que “se ha aprobado la posibilidad de readecuar el plan de obras públicas. Si bien pronto se arranca la veda invernal, la obra pública va a retomar con fuerza pensando también a largo plazo”.

De igual modo, remarcó que “dentro del marco de la ley, también contamos con beneficios impositivos para poder aplicar a la brevedad, así como también el incremento de la alícuota a las entidades bancarias privadas, que no han mostrado una actitud proactiva y de acompañamiento a todos aquellos que lo necesitaban”.

Al hablar sobre la situación económica de la provincia, el funcionario sostuvo que “en principio estamos planificando distintos escenarios y lo hacemos a corto plazo, en función de cómo va evolucionando la disponibilidad o la fuente de recursos”, y explicó: “tanto la coparticipación nacional como la provincial se ha visto disminuida y eso, obviamente, exige que nosotros en forma diaria vayamos modificando las prioridades, pensando que los fondos que tengamos disponibles lleguen a aquellos que más los precisan”.

Finalmente, Fernández dijo que “hemos hecho las gestiones necesarias para avanzar en el marco del programa nacional de asistencia a las provincias y estamos haciendo las gestiones para conseguir los recursos necesarios, a través de créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Esto es posible gracias a la autorización legislativa obtenida en el día de ayer”.