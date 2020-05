Porque Melella y otros gobernadores solicitaron la restauración del “barril criollo” y de que se trata.

La cadena productiva de hidrocarburos se venía manifestando a favor de establecer un precio sostén al petróleo que se comercializa en el país, un mecanismo conocido con el nombre de “barril criollo”, para hacer frente al derrumbe del precio y la demanda del crudo internacional.

Por esta razón los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos que conforman la OFEPHI, (organización de estados productores de hidrocarburos), solicitaron al presidente de la nación que restituyera el “BARRIL CRIOLLO” y efectivamente el gobierno nacional decidió que no solo lo establecería, sino que además puso un precio de 45 dólares, por sobre los 42 del borrador que había presentado el secretario de energía.

El Gobierno fijará por decreto un “barril criollo” a USD 45 a cambio de que las petroleras no despidan personal.

Según el borrador, delineado por el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, la propuesta de “barril criollo” apunta a que las compañías refinadoras aporten a las provincias productoras un monto equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y los 42 dólares, pero finalmente se lo llevó a 45 dólares.

En otras palabras además de sostener los puestos de trabajo, aunque en Chubut había pedido de retiros voluntarios en el sector, esto evita la caída de las regalías que cobran los estados productores y también mantiene el precio de los combustibles intactos a pesar de la brutal caída de la materia prima que es el petróleo.

El precio de mercado será pactado, según el artículo 2 de esa iniciativa, libremente entre productores y refinadores, según las condiciones de mercado del momento. A modo de ejemplo: si se acuerda un precio de 25 dólares por barril entre el productor y el refinador, este último aportaría a la provincia donde se extrae el petróleo un monto equivalente a la diferencia de regalías que surge de una liquidación a 42 dólares.

Al mismo tiempo, la propuesta prevé prohibir la importación de crudo. En teoría, esto mejora la posición de la compañía que solamente produce petróleo, sin capacidad para refinarlo y elaborar derivados. Así, por ejemplo, si el precio internacional es de 25, pero no se puede importar, los productores internos tendrían la chance de exigir un precio más alto. Claro que esto queda supeditado a un recupero de la demanda, que hoy está por el piso, con una abrupta caída en la venta de combustibles.

Según el sitio web Global Petrol Prices, el precio promedio de la nafta súper argentina al 30 de diciembre de 2019 era de US$ 0,961 ($ 57,55) mientras que en Uruguay era de (US$ 1,48), en Brasil (US$ 1,133), en Chile (US$ 1,206) y en Paraguay (US$ 1,035). En la región sólo Bolivia tiene menor precio: US$ 0,543.

Hoy si hacemos la cuenta sobre el precio oficial del dólar promedio a 68,75, cotización de ayer 06/05/2020, pasamos de 57,55 pesos a 66,06 pesos el litro, en promedio es decir un aumento de casi 10 % en lo que va del año y en plena crisis. Así llenar el tanque de un auto mediano en Tierra del Fuego cuesta unos 2774,52 pesos.

Un dato no menor es la caída que ya se había en el sector el año pasado. Según datos de la firma Baker Hughes, la cantidad de equipos de perforación en el país cayó un 25% desde agosto del 2019, cuando Macri decretó el congelamiento del barril.

En definitiva todos los indicadores llevan a entender que se está tratando de evitar una pandemia del sector, aunque al final del camino los que pagan esto son los consumidores finales, aquí se salvan empresas, puestos de trabajo, regalías y ganancias para las provincias, pero el ciudadano sigue pagando el combustible a un precio exorbitante.

Llamativamente los medios nacionales no se hicieron eco de este tema, como tampoco de la comparación del precio de los combustibles en los países limítrofes, pero en 2019 y a pesar de los aumentos, Argentina tenia el segundo precio más barato de la región. Por esta razón seria muy importante conocer cual es ahora el nivel de ingresos por regalías petroleras, ya que las ganancias de las empresas son un secreto guardado bajo 7 llaves.